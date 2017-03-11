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    Сухов: «Уфа» пока не думает о еврокубках»

    Защитник «Уфы» Александр Сухов поделился мнением о турнирных перспективах команды в нынешнем сезоне.

    Отметим, что после сегодняшней победы над «Крыльями Советов» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ уфимский клуб набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге Европы.

    – «Уфа» вышла на промежуточное четвертое место. Мыслей о еврокубках не возникает?

    – Пока еще рано говорить, потому что много игр впереди. Пока на место не смотрим, готовимся к каждой игре. Как говорится, делай что должен, а дальше будет, как будет. Будем надеяться, что «Краснодар» будет не таким свежим после игр в еврокубках. Все равно будет тяжелая игра, это один из лидеров отечественного футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 16:29
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