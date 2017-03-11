Сухов: «Уфа» пока не думает о еврокубках»

Защитник «Уфы» Александр Сухов поделился мнением о турнирных перспективах команды в нынешнем сезоне.

Отметим, что после сегодняшней победы над «Крыльями Советов» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ уфимский клуб набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге Европы.

– «Уфа» вышла на промежуточное четвертое место. Мыслей о еврокубках не возникает?

– Пока еще рано говорить, потому что много игр впереди. Пока на место не смотрим, готовимся к каждой игре. Как говорится, делай что должен, а дальше будет, как будет. Будем надеяться, что «Краснодар» будет не таким свежим после игр в еврокубках. Все равно будет тяжелая игра, это один из лидеров отечественного футбола.