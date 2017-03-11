Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал

Ничего удивительного. Боро борется за выживание, на фиг им кубки. Не если только уверены что не вылетят в чемпионшип или оттуда хотят в Европу. Так что всё логично, Мидслбро деградирует к сожалению и в случае вылета всех лучших заберут, а жаль. МС пусть лучше думает об ответке с Монако.
В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Мидлсбро» со счетом 2:0. Голами в составе «горожан» отметились Давид Силва и Серхио Агуэро.
Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в полуфинал турнира, где соперник «горожан» определится позднее в результате жеребьевки.
Отметим, что действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который 12 раз в истории завоевывал данный трофей.
Кубок Англии. 1/4 финала
Мидлсбро – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Силва, 3; 0:2 – Агуэро, 67.