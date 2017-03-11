Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Мидлсбро» со счетом 2:0. Голами в составе «горожан» отметились Давид Силва и Серхио Агуэро.

Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в полуфинал турнира, где соперник «горожан» определится позднее в результате жеребьевки.

Отметим, что действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который 12 раз в истории завоевывал данный трофей.

Кубок Англии. 1/4 финала

Мидлсбро – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва, 3; 0:2 – Агуэро, 67.

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