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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Мидлсбро» со счетом 2:0. Голами в составе «горожан» отметились Давид Силва и Серхио Агуэро.

    Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в полуфинал турнира, где соперник «горожан» определится позднее в результате жеребьевки.

    Отметим, что действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который 12 раз в истории завоевывал данный трофей.

    Кубок Англии. 1/4 финала

    Мидлсбро – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Силва, 3; 0:2 – Агуэро, 67.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 марта 2017, 17:15

      Ничего удивительного. Боро борется за выживание, на фиг им кубки. Не если только уверены что не вылетят в чемпионшип или оттуда хотят в Европу. Так что всё логично, Мидслбро деградирует к сожалению и в случае вылета всех лучших заберут, а жаль. МС пусть лучше думает об ответке с Монако.

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