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    Фетисов: «Мутко обещал вывести Россию в десятку сильнейших футбольных стран мира, но пока мы видим лишь сплошную деградацию»

    Бывший хоккеист, а ныне первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Вячеслав Фетисов негативно отозвался о работе президента РФС Виталия Мутко на своей должности. По словам функционера, с Мутко во главе российский футбол деградирует.

    «Тогда мне сказали, что Виталий Мутко должен стать президентом РФС, поскольку у него есть видение того, как поднять имидж нашего футбола на международной арене. Вячеслав Колосков, предшественник Мутко, был человеком авторитетным, имел достаточно серьезное влияние в мировом футболе. Тем не менее я принял решение прислушаться к рекомендациям сверху и поддержать кандидатуру Мутко в надежде на то, что он выполнит свои обещания.

    К сожалению, вынужден констатировать, что этого не произошло. Виталий Мутко приходил с программой, согласно которой Россия должна была войти в десятку сильнейших футбольных стран мира, а в международных футбольных организациях заметно усилиться наше представительство.

    Также Мутко уверял, что у него есть все необходимое для реализации этой амбициозной программы: команда профессионалов, тактика и четкая стратегия развития. Плоды этой работы мы должны были получить еще пять-шесть лет тому назад. Человек находится у власти с 2005 года, и пока мы видим только деградацию футбола», – сказал Фетисов.

    Напомним, Мутко занимал пост президента РФС с 2005 по 2009 года, а затем вернулся на данную должность с сентября 2015 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 22:01
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 11 марта 2017, 12:59

      Мутко - клоун.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2017, 09:54

      Бомбардир, должен отправить все эти комментарии по Мудко главному гаранту,
      а то мы мнем одно и тоже и всё остается в подвале Бомбардира. Пусть ВВП узнает
      мнение народа о руководстве футболом в России.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 марта 2017, 08:06

      Надо Шойгу поставить...тогда заиграем...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ProstoPolzovatel 11 марта 2017, 09:59

      Шойгу и так не на своём месте, он же ничего не понимает в обороне
      страны, читать по бумажке, написанной специалистами может и
      кухарка.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 марта 2017, 06:38

      Да у нас кругом деградация, не только в футболе. Тут некоторые обещали вначале обогнать Португалию, а потом и пол Европы. И при должности не с 2005, а с 2000. Тоже программ всяких на провозглашали (2020 например). Что же Фетисов об этом молчит, член СовФеда, как никак. А Мутко, кровь от крови, плоть от плоти этой системы. В этой системе, по другому не бывает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > kykyi 11 марта 2017, 07:27

      Ну португалию то мы обогнали!!!! А дальше что делать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sobaka120982 11 марта 2017, 08:26

      Обещали обогнать по уровню жизни. Не вижу чтобы обогнали, вижу что Китай нас обогнал по размеру средней заработной платы, это вижу.

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 11 марта 2017, 03:51

      Фетисов реально Мужик!!! Он всегда был справедлив человек старой закалки

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2017, 02:41

      Хоть кто то правду о Мудке не побоялся сказать, думаю если бы вместо петиции расформировать сборную создали бы петицию в зашей выгнать Мутко, то проголосовало бы еще больше.

      2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 11 марта 2017, 01:38

      Браво!
      Просто браво!
      Мудко, иди на хуй!!!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 марта 2017, 00:17

      Фетисо наконец то понял кто такой Мутко есть.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 марта 2017, 00:03

      Браво Фетисов!!! Признать свою ошибку может только сильный человек!!! А еще пойти против власти( а Мудищенко ,в моем представлении, член питерской шайки,дорвавшейся до власти) - это еще более грандиозный шаг!!! Так критиковать этого выскочку еще никто не осмеливался...Не знаю,сможет ли он ,находясь на своем посту, как то изменить ситуацию в РФС и уволить этого лизоблюда и карьериста, но бороться с ним на высоком уровне, надеюсь, Вячеслав не бросит...Я и раньше относился к Фетисову с уважением, а после этих слов- вижу ,что не ошибся!!! Фетисов был и есть- гордость России!!!

      3
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      Рейтинг: +110

      Wagarti > zico2205 11 марта 2017, 01:49

      +++++

      0
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      Рейтинг: -5

      Егориус 10 марта 2017, 23:57

      Объясню почему это происходит
      Дело в том, что наши футболисты катаются на Бентли
      Нужно снизить затпрату Российским футболистам в несколько раз. Хочешь в сборную? Доказывай результатами, так и на тренировках
      Нужно пахать и любить футбол больше чем деньги и роскошь!

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