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  • Фетисов: «Мутко обещал вывести Россию в десятку сильнейших футбольных стран мира, но пока мы видим лишь сплошную деградацию»

Фетисов: «Мутко обещал вывести Россию в десятку сильнейших футбольных стран мира, но пока мы видим лишь сплошную деградацию»

10 марта 2017, 22:01
39

Бывший хоккеист, а ныне первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Вячеслав Фетисов негативно отозвался о работе президента РФС Виталия Мутко на своей должности. По словам функционера, с Мутко во главе российский футбол деградирует.

«Тогда мне сказали, что Виталий Мутко должен стать президентом РФС, поскольку у него есть видение того, как поднять имидж нашего футбола на международной арене. Вячеслав Колосков, предшественник Мутко, был человеком авторитетным, имел достаточно серьезное влияние в мировом футболе. Тем не менее я принял решение прислушаться к рекомендациям сверху и поддержать кандидатуру Мутко в надежде на то, что он выполнит свои обещания.

К сожалению, вынужден констатировать, что этого не произошло. Виталий Мутко приходил с программой, согласно которой Россия должна была войти в десятку сильнейших футбольных стран мира, а в международных футбольных организациях заметно усилиться наше представительство.

Также Мутко уверял, что у него есть все необходимое для реализации этой амбициозной программы: команда профессионалов, тактика и четкая стратегия развития. Плоды этой работы мы должны были получить еще пять-шесть лет тому назад. Человек находится у власти с 2005 года, и пока мы видим только деградацию футбола», – сказал Фетисов.

Напомним, Мутко занимал пост президента РФС с 2005 по 2009 года, а затем вернулся на данную должность с сентября 2015 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (39)
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Тяп-Ляп.
1489172938
Мудко должен быть расстрелян и это не шутка.Вор должен сидеть в тюрьме-это истина.
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Taps
1489173425
Мудко гнать ссаными тряпками ...
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DonBombardir
1489174460
Что то зачистили новостями с Мутко... Уже тошнит от этого Мудко
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sidul1
1489174615
кому то он нужен,только не нашему футболу.
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LIWER RW
1489177409
Он неприкасаемый после того как обеспечил победу на олимпиаде натурализацией нескольких спортсменов, которые и выиграли недостающие золотые медали. Впереди чемпионат 2018, почему бы Виталию М. не удивить весь мир ещё раз? Вот только Месси, Рональду, Ибра и т.д. ещё наверное не догадываются за какую сборную им придётся играть в следующем году.
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СеняШахты
1489178346
Нужно сперва коррупцию в стране искоренить, а в спорте её большинство. За взятки нужно отрубать руки, как минимум
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zico2205
1489179837
Браво Фетисов!!! Признать свою ошибку может только сильный человек!!! А еще пойти против власти( а Мудищенко ,в моем представлении, член питерской шайки,дорвавшейся до власти) - это еще более грандиозный шаг!!! Так критиковать этого выскочку еще никто не осмеливался...Не знаю,сможет ли он ,находясь на своем посту, как то изменить ситуацию в РФС и уволить этого лизоблюда и карьериста, но бороться с ним на высоком уровне, надеюсь, Вячеслав не бросит...Я и раньше относился к Фетисову с уважением, а после этих слов- вижу ,что не ошибся!!! Фетисов был и есть- гордость России!!!
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FanatSerj
1489189299
Хоть кто то правду о Мудке не побоялся сказать, думаю если бы вместо петиции расформировать сборную создали бы петицию в зашей выгнать Мутко, то проголосовало бы еще больше.
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MrRonRSM
1489193508
Фетисов реально Мужик!!! Он всегда был справедлив человек старой закалки
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vladimir-7
1489215272
Бомбардир, должен отправить все эти комментарии по Мудко главному гаранту, а то мы мнем одно и тоже и всё остается в подвале Бомбардира. Пусть ВВП узнает мнение народа о руководстве футболом в России.
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