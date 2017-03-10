Фетисов: «Мутко обещал вывести Россию в десятку сильнейших футбольных стран мира, но пока мы видим лишь сплошную деградацию»

Бывший хоккеист, а ныне первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Вячеслав Фетисов негативно отозвался о работе президента РФС Виталия Мутко на своей должности. По словам функционера, с Мутко во главе российский футбол деградирует.

«Тогда мне сказали, что Виталий Мутко должен стать президентом РФС, поскольку у него есть видение того, как поднять имидж нашего футбола на международной арене. Вячеслав Колосков, предшественник Мутко, был человеком авторитетным, имел достаточно серьезное влияние в мировом футболе. Тем не менее я принял решение прислушаться к рекомендациям сверху и поддержать кандидатуру Мутко в надежде на то, что он выполнит свои обещания.

К сожалению, вынужден констатировать, что этого не произошло. Виталий Мутко приходил с программой, согласно которой Россия должна была войти в десятку сильнейших футбольных стран мира, а в международных футбольных организациях заметно усилиться наше представительство.

Также Мутко уверял, что у него есть все необходимое для реализации этой амбициозной программы: команда профессионалов, тактика и четкая стратегия развития. Плоды этой работы мы должны были получить еще пять-шесть лет тому назад. Человек находится у власти с 2005 года, и пока мы видим только деградацию футбола», – сказал Фетисов.

Напомним, Мутко занимал пост президента РФС с 2005 по 2009 года, а затем вернулся на данную должность с сентября 2015 года.