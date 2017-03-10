Раньери может стать новым главным тренером «Лас-Пальмаса»

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Лас-Пальмас». По информации источника, руководство испанского клуба намерено пригласить в команду 65-летнего итальянца, если не сможет договориться о продлении контракта с нынешним рулевым Энрике Сетьеном.

Напомним, ранее сообщалось, что Раньери, минувшим февралем уволенный из «Лестера», с которым стал чемпионом Англии, также входит в планы «Палермо».

Отметим, что по итогам 2016 года итальянец был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.