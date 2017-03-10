Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери может стать новым главным тренером «Лас-Пальмаса»

    Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Лас-Пальмас». По информации источника, руководство испанского клуба намерено пригласить в команду 65-летнего итальянца, если не сможет договориться о продлении контракта с нынешним рулевым Энрике Сетьеном.

    Напомним, ранее сообщалось, что Раньери, минувшим февралем уволенный из «Лестера», с которым стал чемпионом Англии, также входит в планы «Палермо».

    Отметим, что по итогам 2016 года итальянец был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 марта 2017, 20:56

      Лас Пальмас в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 10 марта 2017, 19:15

      но здесь вряд ли получится прошлогодняя сказка...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11