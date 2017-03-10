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    Каррера: «Спартак» должен проводить достойно каждый матч»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Анжи» дал понять, что еще не определился с тем, кого назначить капитаном команды вместо отсутствующего из-за повреждения Дениса Глушакова. Итальянский специалист также подчеркнул, что предстоящая игра против махачкалинцев может стать очень тяжелой для красно-белых.

    – Кто будет капитаном в матче с «Анжи» уже решили?

    – Пока не знаю.

    – Во встрече с «Краснодаром» Ещенко часто допускал ошибки. Возможно ли появление Тигиева?

    – Он молод, только приехал и вливается в коллектив. Он должен расти и набрать физическую форму. Думаю, он пригодится «Спартаку». Здесь находятся только те, кто хорошо играет.

    – У кого есть лидерские качества, подходящие для капитана?

    – Меня не волнует этот вопрос. У меня мысли намного важнее.

    – А что вас волнует?

    – Каждый матч. Мы должны каждую игру проводить достойно. В отличает от многих, кто думает, что эта встреча будет проходной, игра с «Анжи» может оказаться намного сложнее «Краснодара», если подойти к ней неправильно.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Анжи» пройдет в Москве 12 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 13:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +892

      Krics 10 марта 2017, 20:22

      Блин , даже не вериться, что в РФПЛ есть адекватные люди, Профи одним словом. Уважуха Массимо.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 марта 2017, 19:35

      Правильно Массимо, хороший подход. Любой соперник опасен, а недооценённый соперник опасен втройне. А то любят вечно раньше времени всех шапками закидывать, нужно сначала выйти и доказать что ты сильнее на деле, а уже потом о чём-то другом думать.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > VVM1964 10 марта 2017, 22:45

      Даже если кто-то не особо усвоил урок, думаю Массимо без лишних вопросов ему надаёт подзатыльников, чтоб быстрее извилины заработали)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 марта 2017, 16:18

      Иногда нужно сказать очевидное,
      Стимул есть, пусть другие завидуют.
      Это не пижонство,
      В этом году боремся за чемпионство.
      А значит Анжи надо побеждать,
      Иначе нам "век воли не видать"

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 марта 2017, 15:47

      Правильно он все говорит. Команда претендующая на чемпионство должна каждую игру проводить достойно. А потом еще и в Еврокубках достойно до финала дойти должна)))

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      Рейтинг: +800

      forward33 10 марта 2017, 15:27

      Настрой хороший, прям как у Конте.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 10 марта 2017, 15:22

      Массимо, ты прав! мы в тобой согласны!! Рули, мы верим!!!

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 марта 2017, 14:00

      Помню в свое время тоже самое говорил в сезоне 2013-2014 гг. Кучук в Локомотиве, но выше третьего он так и не смог подняться.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2017, 13:52

      Все правильно сказал.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2017, 13:46

      Анжи, даже в гостях покажет кто есть кто. В.Карпин всегда просил, чтобы Спартак
      играл вместе со всеми командами в один день, а не на следующий.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 10 марта 2017, 13:58

      А некоторым спартачам это не нравится, вот и минусуют. Бздят хрюшки.

      -3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 марта 2017, 13:36

      Будем честными, если не побеждать, играя дома, такую команду как Анжи в её нынешнем состоянии, то тогда и всякие мысли о Чемпионстве можно отбросить. Обязаны просто побеждать по-любому!!! И точка.

      3
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      Рейтинг: +201

      ajoq > карасевщина 10 марта 2017, 14:45

      Поржал

      3
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