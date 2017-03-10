Каррера: «Спартак» должен проводить достойно каждый матч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Анжи» дал понять, что еще не определился с тем, кого назначить капитаном команды вместо отсутствующего из-за повреждения Дениса Глушакова. Итальянский специалист также подчеркнул, что предстоящая игра против махачкалинцев может стать очень тяжелой для красно-белых.

– Кто будет капитаном в матче с «Анжи» уже решили?

– Пока не знаю.

– Во встрече с «Краснодаром» Ещенко часто допускал ошибки. Возможно ли появление Тигиева?

– Он молод, только приехал и вливается в коллектив. Он должен расти и набрать физическую форму. Думаю, он пригодится «Спартаку». Здесь находятся только те, кто хорошо играет.

– У кого есть лидерские качества, подходящие для капитана?

– Меня не волнует этот вопрос. У меня мысли намного важнее.

– А что вас волнует?

– Каждый матч. Мы должны каждую игру проводить достойно. В отличает от многих, кто думает, что эта встреча будет проходной, игра с «Анжи» может оказаться намного сложнее «Краснодара», если подойти к ней неправильно.

Напомним, что матч «Спартак» – «Анжи» пройдет в Москве 12 марта.