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Каррера: «Спартак» должен проводить достойно каждый матч»

10 марта 2017, 13:12
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Анжи» дал понять, что еще не определился с тем, кого назначить капитаном команды вместо отсутствующего из-за повреждения Дениса Глушакова. Итальянский специалист также подчеркнул, что предстоящая игра против махачкалинцев может стать очень тяжелой для красно-белых.

– Кто будет капитаном в матче с «Анжи» уже решили?

– Пока не знаю.

– Во встрече с «Краснодаром» Ещенко часто допускал ошибки. Возможно ли появление Тигиева?

– Он молод, только приехал и вливается в коллектив. Он должен расти и набрать физическую форму. Думаю, он пригодится «Спартаку». Здесь находятся только те, кто хорошо играет.

– У кого есть лидерские качества, подходящие для капитана?

– Меня не волнует этот вопрос. У меня мысли намного важнее.

– А что вас волнует?

– Каждый матч. Мы должны каждую игру проводить достойно. В отличает от многих, кто думает, что эта встреча будет проходной, игра с «Анжи» может оказаться намного сложнее «Краснодара», если подойти к ней неправильно.

Напомним, что матч «Спартак» – «Анжи» пройдет в Москве 12 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (16)
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oyabun
1489142183
Будем честными, если не побеждать, играя дома, такую команду как Анжи в её нынешнем состоянии, то тогда и всякие мысли о Чемпионстве можно отбросить. Обязаны просто побеждать по-любому!!! И точка.
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vladimir-7
1489142767
Анжи, даже в гостях покажет кто есть кто. В.Карпин всегда просил, чтобы Спартак играл вместе со всеми командами в один день, а не на следующий.
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Диктор
1489143132
Все правильно сказал.
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neveldomha
1489143614
Помню в свое время тоже самое говорил в сезоне 2013-2014 гг. Кучук в Локомотиве, но выше третьего он так и не смог подняться.
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agrmark
1489148520
Массимо, ты прав! мы в тобой согласны!! Рули, мы верим!!!
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forward33
1489148831
Настрой хороший, прям как у Конте.
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Jenea83
1489150041
Правильно он все говорит. Команда претендующая на чемпионство должна каждую игру проводить достойно. А потом еще и в Еврокубках достойно до финала дойти должна)))
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subbotaspartak
1489151900
Иногда нужно сказать очевидное, Стимул есть, пусть другие завидуют. Это не пижонство, В этом году боремся за чемпионство. А значит Анжи надо побеждать, Иначе нам "век воли не видать"
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ivanthebest
1489163754
Правильно Массимо, хороший подход. Любой соперник опасен, а недооценённый соперник опасен втройне. А то любят вечно раньше времени всех шапками закидывать, нужно сначала выйти и доказать что ты сильнее на деле, а уже потом о чём-то другом думать.
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Krics
1489166576
Блин , даже не вериться, что в РФПЛ есть адекватные люди, Профи одним словом. Уважуха Массимо.
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