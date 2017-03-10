Впервые за 123 года «Ливерпуль» и «Эвертон» проведут матчи дома на одной неделе

В 28-м туре английской Премьер-лиги состоится событие, которого не было 123 года, сообщает Liverpool Echo. В один уик-энд сыграют свои домашние матчи «Ливерпуль» и «Эвертон». В последний это происходило 24 марта 1894 года. Тогда «ириски» играли с «Вест Бромвичем» в высшем дивизионе, а красные во втором дивизионе встречались с «Гримсби Таун».

Связано такое решение руководства АПЛ с реконструкцией «Энфилда», которая должна была завершиться в августе 2016 года. Из-за этого матч «Ливерпуля» с «Бернли» состоялся в гостях, а не дома. Из-за этого 12 марта команда Юргена Клоппа дома примет бордовых, а «Эвертон» 11 марта сыграет с «Вест Бромвичем».