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    Впервые за 123 года «Ливерпуль» и «Эвертон» проведут матчи дома на одной неделе

    В 28-м туре английской Премьер-лиги состоится событие, которого не было 123 года, сообщает Liverpool Echo. В один уик-энд сыграют свои домашние матчи «Ливерпуль» и «Эвертон». В последний это происходило 24 марта 1894 года. Тогда «ириски» играли с «Вест Бромвичем» в высшем дивизионе, а красные во втором дивизионе встречались с «Гримсби Таун».

    Связано такое решение руководства АПЛ с реконструкцией «Энфилда», которая должна была завершиться в августе 2016 года. Из-за этого матч «Ливерпуля» с «Бернли» состоялся в гостях, а не дома. Из-за этого 12 марта команда Юргена Клоппа дома примет бордовых, а «Эвертон» 11 марта сыграет с «Вест Бромвичем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 10 марта 2017, 13:08

      Всем удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 10 марта 2017, 12:46

      Главное, чтоб без жертв!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 10 марта 2017, 12:11

      а я сегодня впервые за 30 лет с утра не позавтракал !!!!

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 10 марта 2017, 11:49

      и что дальше

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 марта 2017, 11:30

      Казалось бы, причем здесь Вест Бромвич...

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