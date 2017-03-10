Бышовец: «Болельщики ожидали от «Ростова» большего»

А какого хрена ты за болельщиков говоришь?
Если даже захочешь, никого не удивишь.
Отвечай за свой базар,
За других не базарь.
Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил работу защитников «Ростова», которые смогли справиться со звездами «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем в противостоянии этих команд в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Результат оставил самое приятное впечатление. Качество игры и ее содержание свелось к борьбе, мы практически не увидели комбинаций. Из-за состояния поля командам пришлось много играть верхом. Уверен, от нашей команды болельщики ожидали большего. Игра не расстроила, но хотелось увидеть другой итог.
Удачные действия «Ростова» в центре практически полностью выключили Поля Погба. А вот игра Златана Ибрагимовича стала украшением матча. Он из двух движений сделал одно и отдал очень красивый пас. Но стоит отметить, что, за исключением этого эпизода, в остальном защита «Ростова» нейтрализовала шведа. Ростовчане выключили Златана и Погба из игры. А это два образующих футболиста.
Что касается ответного матча, то надо понимать, что забитый мяч устраивает «Манчестер Юнайтед». Моуринью может сыграть рационально и надежно. Результат стоит во главе угла, поэтому «Манчестер Юнайтед» может сыграть по счету», – сказал Бышовец.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.