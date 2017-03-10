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    Бышовец: «Болельщики ожидали от «Ростова» большего»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил работу защитников «Ростова», которые смогли справиться со звездами «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем в противостоянии этих команд в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Результат оставил самое приятное впечатление. Качество игры и ее содержание свелось к борьбе, мы практически не увидели комбинаций. Из-за состояния поля командам пришлось много играть верхом. Уверен, от нашей команды болельщики ожидали большего. Игра не расстроила, но хотелось увидеть другой итог.

    Удачные действия «Ростова» в центре практически полностью выключили Поля Погба. А вот игра Златана Ибрагимовича стала украшением матча. Он из двух движений сделал одно и отдал очень красивый пас. Но стоит отметить, что, за исключением этого эпизода, в остальном защита «Ростова» нейтрализовала шведа. Ростовчане выключили Златана и Погба из игры. А это два образующих футболиста.

    Что касается ответного матча, то надо понимать, что забитый мяч устраивает «Манчестер Юнайтед». Моуринью может сыграть рационально и надежно. Результат стоит во главе угла, поэтому «Манчестер Юнайтед» может сыграть по счету», – сказал Бышовец.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 09:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 марта 2017, 12:35

      А какого хрена ты за болельщиков говоришь?
      Если даже захочешь, никого не удивишь.
      Отвечай за свой базар,
      За других не базарь.

      1
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      Рейтинг: +134

      vinsent 10 марта 2017, 11:40

      не 3.14здите Толя.... все нормально ....а вот от сборной и локомотива под вашим управлением мы действительно большего ожидали

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 марта 2017, 10:30

      Нормальная игра ! Команды играли так,насколько позволял им соперник.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 марта 2017, 10:08

      Я вот тоже расстроился. Против какого-то непонятно МЮ не смогли сыграть хорошо. Должны были 5:0 обыгрывать. Но ничего. В Англии порвем их

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 марта 2017, 10:04

      Что бы ожидать большего, а именно красивой и яркой игры, для начала, нужно было поле подготовить, а потом чего то ждать.

      1
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