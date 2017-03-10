Бышовец: «Болельщики ожидали от «Ростова» большего»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил работу защитников «Ростова», которые смогли справиться со звездами «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем в противостоянии этих команд в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Результат оставил самое приятное впечатление. Качество игры и ее содержание свелось к борьбе, мы практически не увидели комбинаций. Из-за состояния поля командам пришлось много играть верхом. Уверен, от нашей команды болельщики ожидали большего. Игра не расстроила, но хотелось увидеть другой итог.

Удачные действия «Ростова» в центре практически полностью выключили Поля Погба. А вот игра Златана Ибрагимовича стала украшением матча. Он из двух движений сделал одно и отдал очень красивый пас. Но стоит отметить, что, за исключением этого эпизода, в остальном защита «Ростова» нейтрализовала шведа. Ростовчане выключили Златана и Погба из игры. А это два образующих футболиста.

Что касается ответного матча, то надо понимать, что забитый мяч устраивает «Манчестер Юнайтед». Моуринью может сыграть рационально и надежно. Результат стоит во главе угла, поэтому «Манчестер Юнайтед» может сыграть по счету», – сказал Бышовец.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.