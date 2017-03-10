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    Юрченко: «Анжи» едет в Москву за тремя очками»

    Голкипер «Анжи» Давид Юрченко рассказал о ходе подготовки своей команды к матчу 19-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что встреча пройдет в Москве 12 марта. «Спартак» лидирует в турнирной таблице первенства, «Анжи» идет на 11 позиции.

    – Настроение, в принципе, хорошее. Готовимся к «Спартаку» на позитиве, голову не опускаем. Процесс построения команды идет, становление команды тоже, поэтому мы смотрим только вверх, ввысь и с улыбкой на позитиве.

    – Отошли уже от матча с «Рубином»? Наверняка было обидно иметь преимущество по ходу матча и пропустить гол на последних минутах. Как это эмоционально сказалось на команде?

    – Шок был в первые тридцать минут. Все хотели добиться положительного результата. Но все вышло иначе. Плюс еще потеряли игрока на следующий матч из-за красной карточки. Мы уже разобрали игру полностью, увидели все ошибки. Где были какие-то недопонимания и недочеты на поле, мы уже исправили их. Это уже почти плюс. Мы профессионалы и такие моменты надо проходить, как можно быстрее, чтобы не было осадка на следующем матче.

    – «Спартак» – лидер чемпионата и в этой встрече многие заранее записали «Анжи» в аутсайдеры. У вас есть, чем им возразить?

    – Я их немного огорчу, зря они это сделали. Потому что мы едем в Москву за тремя очками. И настраиваемся на это. А о том, как оно в итоге будет, мы узнаем после игры. Поэтому зря нас заранее списывают, мы будем бороться до последнего тура за свои очки, это сто процентов.

    Источник: ФК «Анжи»

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    10.03.2017 07:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 марта 2017, 12:42

      В Махачкале проблема с оптикой что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 10 марта 2017, 12:06

      а очки от солнца или для зрения?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 10 марта 2017, 10:25

      ты главное свое увези обратно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 марта 2017, 10:24

      Все команды Премьер лиги настраиваются на Спартак крайне решительно и все хотят увезти 3 очка. Настрой, конечно, похвальный. Тем интереснее и зрелищнее сама игра. Но всё же надеюсь в этом плане Спартак огорчит гостей. Заждались мы побед с прошлого то года ))

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