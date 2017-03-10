Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрченко: «Анжи» едет в Москву за тремя очками»

10 марта 2017, 07:30
4

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко рассказал о ходе подготовки своей команды к матчу 19-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что встреча пройдет в Москве 12 марта. «Спартак» лидирует в турнирной таблице первенства, «Анжи» идет на 11 позиции.

– Настроение, в принципе, хорошее. Готовимся к «Спартаку» на позитиве, голову не опускаем. Процесс построения команды идет, становление команды тоже, поэтому мы смотрим только вверх, ввысь и с улыбкой на позитиве.

– Отошли уже от матча с «Рубином»? Наверняка было обидно иметь преимущество по ходу матча и пропустить гол на последних минутах. Как это эмоционально сказалось на команде?

– Шок был в первые тридцать минут. Все хотели добиться положительного результата. Но все вышло иначе. Плюс еще потеряли игрока на следующий матч из-за красной карточки. Мы уже разобрали игру полностью, увидели все ошибки. Где были какие-то недопонимания и недочеты на поле, мы уже исправили их. Это уже почти плюс. Мы профессионалы и такие моменты надо проходить, как можно быстрее, чтобы не было осадка на следующем матче.

– «Спартак» – лидер чемпионата и в этой встрече многие заранее записали «Анжи» в аутсайдеры. У вас есть, чем им возразить?

– Я их немного огорчу, зря они это сделали. Потому что мы едем в Москву за тремя очками. И настраиваемся на это. А о том, как оно в итоге будет, мы узнаем после игры. Поэтому зря нас заранее списывают, мы будем бороться до последнего тура за свои очки, это сто процентов.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Юрченко Давид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1489130682
Все команды Премьер лиги настраиваются на Спартак крайне решительно и все хотят увезти 3 очка. Настрой, конечно, похвальный. Тем интереснее и зрелищнее сама игра. Но всё же надеюсь в этом плане Спартак огорчит гостей. Заждались мы побед с прошлого то года ))
Ответить
трениришко
1489130744
ты главное свое увези обратно.
Ответить
витёчек
1489136817
а очки от солнца или для зрения?
Ответить
Obojaemiy
1489138939
В Махачкале проблема с оптикой что ли?
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+