Юрченко: «Анжи» едет в Москву за тремя очками»

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко рассказал о ходе подготовки своей команды к матчу 19-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что встреча пройдет в Москве 12 марта. «Спартак» лидирует в турнирной таблице первенства, «Анжи» идет на 11 позиции.

– Настроение, в принципе, хорошее. Готовимся к «Спартаку» на позитиве, голову не опускаем. Процесс построения команды идет, становление команды тоже, поэтому мы смотрим только вверх, ввысь и с улыбкой на позитиве.

– Отошли уже от матча с «Рубином»? Наверняка было обидно иметь преимущество по ходу матча и пропустить гол на последних минутах. Как это эмоционально сказалось на команде?

– Шок был в первые тридцать минут. Все хотели добиться положительного результата. Но все вышло иначе. Плюс еще потеряли игрока на следующий матч из-за красной карточки. Мы уже разобрали игру полностью, увидели все ошибки. Где были какие-то недопонимания и недочеты на поле, мы уже исправили их. Это уже почти плюс. Мы профессионалы и такие моменты надо проходить, как можно быстрее, чтобы не было осадка на следующем матче.

– «Спартак» – лидер чемпионата и в этой встрече многие заранее записали «Анжи» в аутсайдеры. У вас есть, чем им возразить?

– Я их немного огорчу, зря они это сделали. Потому что мы едем в Москву за тремя очками. И настраиваемся на это. А о том, как оно в итоге будет, мы узнаем после игры. Поэтому зря нас заранее списывают, мы будем бороться до последнего тура за свои очки, это сто процентов.