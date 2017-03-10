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    Кириченко считает, что «Ростову» не удался первый тайм в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По мнению специалиста, ростовчане провели не лучший матч.

    «Мы, возможно, провели не лучший матч. Особенно не удался первый тайм. Игра упростилась из-за качества поля, поэтому и «Манчестер Юнайтед» не стал рисковать и играть в тот футбол, который привык показывать в Англии. Конечно, такой результат усложняет нашу задачу, но мы поедем в Манчестер с надеждой», – сказал Кириченко.

    Ответная встреча пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 00:11
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