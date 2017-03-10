Кириченко считает, что «Ростову» не удался первый тайм в матче с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По мнению специалиста, ростовчане провели не лучший матч.

«Мы, возможно, провели не лучший матч. Особенно не удался первый тайм. Игра упростилась из-за качества поля, поэтому и «Манчестер Юнайтед» не стал рисковать и играть в тот футбол, который привык показывать в Англии. Конечно, такой результат усложняет нашу задачу, но мы поедем в Манчестер с надеждой», – сказал Кириченко.

Ответная встреча пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.