Роберто: «Мы действительно облажались в Париже»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился впечатлениями от победного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором он отметился голом.

«После гола я отдал все эмоции. В этот момент я даже не думал, что меня снимают камеры. Я просто рухнул на газон, чтобы отпраздновать гол.

Эта встреча получилась очень сложной. Мы все крайне рады победе. Мы действительно облажались в Париже, поэтому результат невероятен. Но мы были готовы к такому исходу.

Фанаты сегодня были для нас десятью дополнительными игроками, и этот результат заслужили и они. Сейчас можно немного отпраздновать, а потом уже думать о чемпионате», – сказал Роберто.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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