Представители ФИФА остались довольны ходом подготовки к Кубку конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о впечатлениях представителей ФИФА, посетивших четыре города, которые примут матчи Кубка конфедераций.

«Если говорить по-крупному, то они остались удовлетворены ходом подготовки к Кубку конфедераций, каких-то глобальных проблем они не увидели. Транспортная инфраструктура и аэропорты в этих четырех городах полностью готовы. Места проживания – 30 гостиниц – все готовы, подписаны соглашения. Команды уже распределены по гостиницам, они уже знают, где будут жить.

Арендована штаб-квартира ФИФА – это гостиница «Астория», штаб-квартира судей – это «Гранд Отель Европа». Все 12 тренировочных площадок находятся в высочайшей степени готовности, они все их объехали. Для арбитров будет предоставлена зенитовская база в Удельной, эти все вопросы решены.

Все помещения будут использованы – будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций», – рассказал Мутко.

Напомним, что турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.