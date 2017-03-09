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    Представители ФИФА остались довольны ходом подготовки к Кубку конфедераций

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о впечатлениях представителей ФИФА, посетивших четыре города, которые примут матчи Кубка конфедераций.

    «Если говорить по-крупному, то они остались удовлетворены ходом подготовки к Кубку конфедераций, каких-то глобальных проблем они не увидели. Транспортная инфраструктура и аэропорты в этих четырех городах полностью готовы. Места проживания – 30 гостиниц – все готовы, подписаны соглашения. Команды уже распределены по гостиницам, они уже знают, где будут жить.

    Арендована штаб-квартира ФИФА – это гостиница «Астория», штаб-квартира судей – это «Гранд Отель Европа». Все 12 тренировочных площадок находятся в высочайшей степени готовности, они все их объехали. Для арбитров будет предоставлена зенитовская база в Удельной, эти все вопросы решены.

    Все помещения будут использованы – будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций», – рассказал Мутко.

    Напомним, что турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    09.03.2017 08:54
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 марта 2017, 11:12

      Для представителей ФИФА устроили ужин с девочками в Удельной и они остались
      очень довольны.

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