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    Бонуччи оплатил ужин игрокам «Ювентуса» за конфликт с Аллегри

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оплатил ужин своим одноклубникам за конфликт с главным тренером туринской команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что недопонимания между тренером и игроком были устранены.

    Напомним, спор Бонуччи и Аллегри случился в матче 25-го тура Серии А против «Палермо» (4:1), в результате чего защитник остался на трибунах во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

    В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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    Источник: Instagram

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    08.03.2017 17:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 8 марта 2017, 23:59

      Стол что-то пустой кажется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 8 марта 2017, 20:43

      Поговорили всей командой какой Аллегри плохой :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 8 марта 2017, 20:09

      Всё исправил свой косяк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 марта 2017, 19:12

      мафия бессмертна
      .

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 17:55

      достойный поступок ))

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