Бонуччи оплатил ужин игрокам «Ювентуса» за конфликт с Аллегри

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оплатил ужин своим одноклубникам за конфликт с главным тренером туринской команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что недопонимания между тренером и игроком были устранены.

Напомним, спор Бонуччи и Аллегри случился в матче 25-го тура Серии А против «Палермо» (4:1), в результате чего защитник остался на трибунах во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами.