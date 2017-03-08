Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, два клуба из Поднебесной, названия которых не сообщаются, заинтересованы в переходе 29-летнего футболиста.

Отмечается, что трансфер игрока мог быть совершен зимой, однако в итоге сделка перенеслась на период летнего трансферного окна. Сумма потенциального перехода оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, Каборе выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» в РФПЛ 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.