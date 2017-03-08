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    Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, два клуба из Поднебесной, названия которых не сообщаются, заинтересованы в переходе 29-летнего футболиста.

    Отмечается, что трансфер игрока мог быть совершен зимой, однако в итоге сделка перенеслась на период летнего трансферного окна. Сумма потенциального перехода оценивается в 12 миллионов евро.

    Напомним, Каборе выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» в РФПЛ 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: ФАН

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    08.03.2017 17:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 9 марта 2017, 17:14

      очередная утка,кто даст за "секонд хенд"(без обид) такие деньги

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2017, 16:48

      Хорошие деньги дают!....за эти деньги можно купить нескольких молодых бразильцев.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 8 марта 2017, 20:42

      Ни в ком случае нельзя отдавать Каборе. Ахмедова отдали, заменить его не кем, уровень игры в центре поля упал. Такого уровне опорников в Краснодаре нет.
      Если продавать, то сначала нужно купить не хуже.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 марта 2017, 20:23

      раньше все это было у нас скупали всех кто соглашался и за любые деньги теперь научились считать и не выбрасывать деньги на ветер

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 марта 2017, 19:55

      Попробовать спросить побольше. Вдруг дадут. Но все равно отдавать. Справимся без него и академики уже должны быть на подходе.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 марта 2017, 18:32

      Краснодару какая выгода.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 марта 2017, 17:56

      Летом прошлого года говорил, что через два года лучшая половина игроков АПЛ переедет в Китай, так меня забанили, аж шесть минусов поставили ! Но что-то говорит мне, что это может случиться раньше!

      7
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > батог 8 марта 2017, 18:28

      лови + Ванга

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 марта 2017, 17:56

      12 лямов, можно летом и отдать... На эти деньги смогут взять 2 качественных игроков и к тому же более молодых.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 17:49

      Китай что то решил свой чемпионат топовым сделать

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > maksspartak 8 марта 2017, 18:27

      а ты только проснулся

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak > Mr_Murder 8 марта 2017, 18:28

      ну видимо что да )

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 марта 2017, 17:31

      Игрок хороший. Но и деньги приличные за него предлогают

      2
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