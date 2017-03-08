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  • Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

8 марта 2017, 17:11
17

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, два клуба из Поднебесной, названия которых не сообщаются, заинтересованы в переходе 29-летнего футболиста.

Отмечается, что трансфер игрока мог быть совершен зимой, однако в итоге сделка перенеслась на период летнего трансферного окна. Сумма потенциального перехода оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, Каборе выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» в РФПЛ 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Каборе Шарль
Комментарии (17)
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каа
1488983300
А что он по четным дням будет играть за один клуб, по нечетным - за другой...?!)))
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NotFound
1488983311
Не хотелось бы потерять такого игрока
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Joko21
1488983483
Игрок хороший. Но и деньги приличные за него предлогают
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ivanthebest
1488984976
12 лямов, можно летом и отдать... На эти деньги смогут взять 2 качественных игроков и к тому же более молодых.
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батог
1488985004
Летом прошлого года говорил, что через два года лучшая половина игроков АПЛ переедет в Китай, так меня забанили, аж шесть минусов поставили ! Но что-то говорит мне, что это может случиться раньше!
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giluxa1963
1488993797
раньше все это было у нас скупали всех кто соглашался и за любые деньги теперь научились считать и не выбрасывать деньги на ветер
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richi
1488994979
Ни в ком случае нельзя отдавать Каборе. Ахмедова отдали, заменить его не кем, уровень игры в центре поля упал. Такого уровне опорников в Краснодаре нет. Если продавать, то сначала нужно купить не хуже.
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VVM1964
1489009417
ПРОДАВАТЬ ОДНОЗНАЧНО , ДУМАЮ КРАСНОДАР НАЙДЕТ ДОСТОЙНУЮ ЗАМЕНУ ЗА БОЛЕЕ СКРОМНЫЕ ДЕНЬГИ .
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a-rakhmatov
1489067317
Хорошие деньги дают!....за эти деньги можно купить нескольких молодых бразильцев.
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_Аналитик_
1489068875
очередная утка,кто даст за "секонд хенд"(без обид) такие деньги
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