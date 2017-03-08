Пажо пропустит два матча «Сент-Этьена» после потери сознания во время игры

Полузащитник «Сент-Этьена» Венсан Пажо, который потерял сознание в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Бастии», пропустит ближайшие две игры. Напомним, что инцидент произошел после того, как защитник корсиканцев Николя Сент-Руф ногой угодил Пажо в голову. Футболист ночь провел в больнице. После этого он был выписан, вернулся в расположение клуба, где медицинский штаб рекомендовал предоставить игроку отдых.
Таким образом, Пажо не поможет «Сент-Этьену» в играх с «Метцем» и «Дижоном».
#ligue1 – #bastia – #asse – Le pied haut de Nicolas SAINT-RUF sur Vincent PAJOT .... Ce dernier a été transporté à l'hôpital.. pic.twitter.com/OOM3SWGdAW— ARBITREZ-VOUS (@ArbitrezVous) 4 марта 2017 г.