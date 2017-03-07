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    Прядкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, то матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок России перед началом следующего сезона состоится на стадионе «Локомотив», если в этом году «Спартак» станет чемпионом страны. Отмечается, что еще одним местом проведения игры может стать «ВЭБ Арена».

    «Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый – стадион ЦСКА, второй – стадион «Локомотив». Но все должны понимать, что если «Спартак» будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если «Спартак» будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на «Локомотиве», – сказал Прядкин.

    Отметим, что ориентировочно матч за Суперкубок России пройдет 14 июля 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2017 18:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 7 марта 2017, 21:56

      Локо дома играть будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 марта 2017, 20:32

      Разговоры о чемпионстве Спартака начинают доставать... Будет--- будет и разговор. Если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2017, 19:17

      На Крестовском.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 марта 2017, 19:05

      когда так парятся обычно не складывается - и для чего все это - делать нечего что ли или от бездарности - лишь бы трепануться

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 7 марта 2017, 18:42

      Не станет, не парьтесь!

      0
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