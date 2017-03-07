Прядкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, то матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок России перед началом следующего сезона состоится на стадионе «Локомотив», если в этом году «Спартак» станет чемпионом страны. Отмечается, что еще одним местом проведения игры может стать «ВЭБ Арена».

«Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый – стадион ЦСКА, второй – стадион «Локомотив». Но все должны понимать, что если «Спартак» будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если «Спартак» будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на «Локомотиве», – сказал Прядкин.

Отметим, что ориентировочно матч за Суперкубок России пройдет 14 июля 2017 года.