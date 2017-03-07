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  • Прядкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, то матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив»

Прядкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, то матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив»

7 марта 2017, 18:35
5

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок России перед началом следующего сезона состоится на стадионе «Локомотив», если в этом году «Спартак» станет чемпионом страны. Отмечается, что еще одним местом проведения игры может стать «ВЭБ Арена».

«Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый – стадион ЦСКА, второй – стадион «Локомотив». Но все должны понимать, что если «Спартак» будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если «Спартак» будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на «Локомотиве», – сказал Прядкин.

Отметим, что ориентировочно матч за Суперкубок России пройдет 14 июля 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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chempion_cska
1488901350
Не станет, не парьтесь!
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ijgjr
1488902721
когда так парятся обычно не складывается - и для чего все это - делать нечего что ли или от бездарности - лишь бы трепануться
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Zeff
1488903439
На Крестовском.
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acer2003
1488907948
Разговоры о чемпионстве Спартака начинают доставать... Будет--- будет и разговор. Если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой !
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Альфред фаред
1488912990
Локо дома играть будет!
Ответить
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