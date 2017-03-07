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  • Юрист Еременко: «Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне»

Юрист Еременко: «Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне»

7 марта 2017, 09:36
14

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о решении обжаловать дисквалификацию финского футболиста в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, ранее УЕФА не стал смягчать наказание 29-летнему хавбеку.

Еременко дисквалифицирован на два года по причине обнаружения в его допинг-пробе кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

– УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию. Что это значит?

– От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом. Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.

– Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?

– Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.

– Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?

– Не готов сейчас об этом говорить, потому что есть еще третья инстанция – Спортивный арбитражный суд. Возможность пойти в САС у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.

– Почему же УЕФА не услышал их?

– Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.

– Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?

– Такого произойти не может. Сроки подачи? Зависит от того, когда УЕФА предоставит мотивировочную часть. Это может занять недели три-четыре.

– У футболиста в конце сезона заканчивается контракт. Говорил ли он с вами о своем будущем?

– Комментировать эту тему не могу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ПФК ЦСКА Моscow
1488868970
Эх Рома, Рома ...
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dyema
1488869572
А им это надо?
Ответить
mdu86
1488870156
Человек употреблял кокаин! Ну какие могут быть аргументы?!
Ответить
mihail200606
1488870258
Интересно, какие убедительные аргументы может предоставить человек у которого обнаружен кокаин?
Ответить
B.G.
1488871468
– Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА? – Не готов сейчас об этом говорить............занавес!
Ответить
Asbjorn
1488871621
Вообще за наркоту то сажают,пусть радуются, что только от футбола отлучили
Ответить
ufos73
1488877660
Аргумент типа, Простите меня, я так больше не буду! ))))
Ответить
Nikiforof
1488884038
Хороший пример для людей, а тем более для футболистов как делать не стоит.
Ответить
Lester84
1488894973
Интересно, что за аргументы? Мамой клянусь, не буду больше нюхать..Или отвечаю, слово пацана
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мы_не_рабы
1488900852
Аргументы: шёл, споткнулся, упал.......... носом в кокаин. Очнулся - дисквалификация.
Ответить
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