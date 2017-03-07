Юрист Еременко: «Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о решении обжаловать дисквалификацию финского футболиста в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, ранее УЕФА не стал смягчать наказание 29-летнему хавбеку.

Еременко дисквалифицирован на два года по причине обнаружения в его допинг-пробе кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

– УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию. Что это значит?

– От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом. Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.

– Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?

– Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.

– Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?

– Не готов сейчас об этом говорить, потому что есть еще третья инстанция – Спортивный арбитражный суд. Возможность пойти в САС у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.

– Почему же УЕФА не услышал их?

– Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.

– Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?

– Такого произойти не может. Сроки подачи? Зависит от того, когда УЕФА предоставит мотивировочную часть. Это может занять недели три-четыре.

– У футболиста в конце сезона заканчивается контракт. Говорил ли он с вами о своем будущем?

– Комментировать эту тему не могу.