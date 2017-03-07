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    Юрист Еременко: «Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о решении обжаловать дисквалификацию финского футболиста в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, ранее УЕФА не стал смягчать наказание 29-летнему хавбеку.

    Еременко дисквалифицирован на два года по причине обнаружения в его допинг-пробе кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    – УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию. Что это значит?

    – От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом. Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.

    – Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?

    – Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.

    – Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?

    – Не готов сейчас об этом говорить, потому что есть еще третья инстанция – Спортивный арбитражный суд. Возможность пойти в САС у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.

    – Почему же УЕФА не услышал их?

    – Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.

    – Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?

    – Такого произойти не может. Сроки подачи? Зависит от того, когда УЕФА предоставит мотивировочную часть. Это может занять недели три-четыре.

    – У футболиста в конце сезона заканчивается контракт. Говорил ли он с вами о своем будущем?

    – Комментировать эту тему не могу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 09:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2017, 18:34

      Аргументы: шёл, споткнулся, упал.......... носом в кокаин. Очнулся - дисквалификация.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > мы_не_рабы 8 марта 2017, 03:56

      ну да, это же Россия ))) тут коксом асфальт сыпят чтобы льда не было))))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 марта 2017, 16:56

      Интересно, что за аргументы? Мамой клянусь, не буду больше нюхать..Или отвечаю, слово пацана

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 7 марта 2017, 13:53

      Хороший пример для людей, а тем более для футболистов как делать не стоит.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2017, 12:07

      Аргумент типа, Простите меня, я так больше не буду! ))))

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 7 марта 2017, 10:46

      В виде еще одной дорожки? :)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 марта 2017, 10:27

      Вообще за наркоту то сажают,пусть радуются, что только от футбола отлучили

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Asbjorn 7 марта 2017, 11:31

      Если чего то не знаешь, то лучше помолчи. Сажают, как ты пишешь, за распространение и сбыт, но не за употребление. Если бы за употребление сажали, то у нас надо было бы еще миллиона 3-4 дополнительных мест в колониях создавать. Читай законы,.

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 7 марта 2017, 10:24

      – Какие аргументы были у вас на апелляционном комитете УЕФА?

      – Не готов сейчас об этом говорить............занавес!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 марта 2017, 10:04

      Интересно, какие убедительные аргументы может предоставить человек у которого обнаружен кокаин?

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 марта 2017, 10:02

      Человек употреблял кокаин! Ну какие могут быть аргументы?!

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > mdu86 7 марта 2017, 10:27

      например, ветром надуло

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 марта 2017, 09:52

      А им это надо?

      -1
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