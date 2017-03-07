«Реал» заинтересован в покупке защитника «Порту»

Защитник «Порту» Аугусто Фелипе может продолжить карьеру в Испании. Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Реал».

По информации источника, игрока желает приобрести лично главный тренер сливочных Зинедин Зидан, который получил восторженные отзывы от скаутов об игре футболиста.

Контракт Фелипе с «Порту» рассчитан до 2021 года, а его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии центральный защитник провел 23 матча, забив два гола и сделав одну результативную передачу.