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    «Реал» заинтересован в покупке защитника «Порту»

    Защитник «Порту» Аугусто Фелипе может продолжить карьеру в Испании. Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Реал».

    По информации источника, игрока желает приобрести лично главный тренер сливочных Зинедин Зидан, который получил восторженные отзывы от скаутов об игре футболиста.

    Контракт Фелипе с «Порту» рассчитан до 2021 года, а его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Португалии центральный защитник провел 23 матча, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: O Jogo

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    07.03.2017 08:08
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