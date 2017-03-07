Семак: «В «Уфе» собраны профессионалы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Также российский специалист отметил, что в клубе из Башкортостана у него не возникали конфликты с футболистами.

«Ребята, которые работали до меня, хорошо помогают узнать поближе игроков, команду. Когда есть такие люди, меньше времени уходит на то, чтобы понять, кто чем дышит.

Доброта? Я думаю, что во всем нужно соблюдать меры. Моя доброта заканчивается там, где наглость переходит границы. Нужно понимать, что можно, а что нельзя. Я спокойно отношусь к любым житейским ситуациям с пониманием. Не думаю, что в этой команде нужно держать кого-то в ежовых рукавицах. Здесь собраны профессионалы. Пока не было ни одного конфликта в плане дисциплины», – сказал Семак.

Напомним, что в первом матче под руководством Семака «Уфа» на выезде одержала победу над «Тереком» (0:1).