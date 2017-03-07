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    Семак: «В «Уфе» собраны профессионалы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Также российский специалист отметил, что в клубе из Башкортостана у него не возникали конфликты с футболистами.

    «Ребята, которые работали до меня, хорошо помогают узнать поближе игроков, команду. Когда есть такие люди, меньше времени уходит на то, чтобы понять, кто чем дышит.

    Доброта? Я думаю, что во всем нужно соблюдать меры. Моя доброта заканчивается там, где наглость переходит границы. Нужно понимать, что можно, а что нельзя. Я спокойно отношусь к любым житейским ситуациям с пониманием. Не думаю, что в этой команде нужно держать кого-то в ежовых рукавицах. Здесь собраны профессионалы. Пока не было ни одного конфликта в плане дисциплины», – сказал Семак.

    Напомним, что в первом матче под руководством Семака «Уфа» на выезде одержала победу над «Тереком» (0:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 марта 2017, 10:04

      С Тереком повезло. Два должны были пропустить. В физике мне показались слабоваты.

      1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > aurora5858 9 марта 2017, 15:15

      Возможно нам и не хватает физики. Это можно объяснить тем, что у нас на данный момент нет тренера по физподготовке. Его функции сейчас частично Александр Низелик выполняет.

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 марта 2017, 09:05

      Здесь собраны профессионалы. в Ювентусе и Барселоне Боги тогда собраны?

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 марта 2017, 08:03

      так и должно быть

      0
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