Бубнов считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что арбитр встречи «Краснодар» – «Спартак» Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых во втором тайме. По мнению Бубнова, в эпизоде между Дмитрием Комбаровым и Андреасом Гранквистом была накладка.

«Что касается пенальти, который Безбородов назначил после борьбы Гранквиста и Комбарова. Швед делает движение опорной ногой, которой он не мог нанести удар, то есть просто блокирует Комбарова. Нога Гранквиста идет не по направлению к мячу, а в сторону Комбарова. Это накладка. Я считаю, что эпизод очень спорный, но, на мой взгляд, пенальти не было», – заявил Бубнов.

Напомним, что встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» завершилась вничью – 2:2. После 18-ти туров РФПЛ команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.