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  • Бубнов считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно

Бубнов считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно

7 марта 2017, 07:07
16

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что арбитр встречи «Краснодар»«Спартак» Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых во втором тайме. По мнению Бубнова, в эпизоде между Дмитрием Комбаровым и Андреасом Гранквистом была накладка.

«Что касается пенальти, который Безбородов назначил после борьбы Гранквиста и Комбарова. Швед делает движение опорной ногой, которой он не мог нанести удар, то есть просто блокирует Комбарова. Нога Гранквиста идет не по направлению к мячу, а в сторону Комбарова. Это накладка. Я считаю, что эпизод очень спорный, но, на мой взгляд, пенальти не было», – заявил Бубнов.

Напомним, что встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» завершилась вничью – 2:2. После 18-ти туров РФПЛ команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Комбаров Дмитрий Гранквист Андреас Бубнов Александр Безбородов Владислав
Комментарии (16)
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Диктор
1488863276
Зато КДК признало правильным удар Гранквиста в своей штрафной -когда он локтем разбил бровь Мельгарехо
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FCSM#REDWHITE#
1488864391
Давим дальше!!!
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афоня72
1488864929
Что сейчас это мусолить, когда даже после столь времени не могут прийти к одному знаменателю, был пенальти либо не был?..Зато в динамики происходящего на поле пенальти был, и его рефери и поставил.
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maior-60
1488866620
Да хрен с ним, этим пенальти, переживем. Главное и дальше быть в тонусе и на каждую игру выходить как на последнюю. Верю в Спартак, верю в тренера и игроков, победа будет за нами!
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Zeff
1488867147
Все пенальти в ворота Спартака назначены неправильно. И будущие тоже. А в игре с Зенитом, судья ещё должен остался.
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maksspartak
1488868700
что было то было ))) продолжаем дальше
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RedWhiteFans2
1488871829
Поэтому спорные эпизоды должны решать видеоповторы. Это сделает футбол справедливым.
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MURAD F. A.
1488878354
хорошая игра была, только жаль ГАЗИНСКОГО И СМОЛОВА( здоровья и скорейшего восстановления), а таких экспертов которые строит из себя великих специалистов полным полно
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Сармат Ростов
1488883836
Пенальти спорный, все видели. Но что теперь говорить... Надо забыть и готовиться к следующей игре!
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Микояновский мясокомбинат
1488894126
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сам является ошибкой природы,поэтому его выводы являются...(термин сами подберёте).
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