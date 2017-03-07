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    Бубнов считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что арбитр встречи «Краснодар»«Спартак» Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых во втором тайме. По мнению Бубнова, в эпизоде между Дмитрием Комбаровым и Андреасом Гранквистом была накладка.

    «Что касается пенальти, который Безбородов назначил после борьбы Гранквиста и Комбарова. Швед делает движение опорной ногой, которой он не мог нанести удар, то есть просто блокирует Комбарова. Нога Гранквиста идет не по направлению к мячу, а в сторону Комбарова. Это накладка. Я считаю, что эпизод очень спорный, но, на мой взгляд, пенальти не было», – заявил Бубнов.

    Напомним, что встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» завершилась вничью – 2:2. После 18-ти туров РФПЛ команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.03.2017 07:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 7 марта 2017, 17:00

      Как бы кто не старался, Спартак не собьешь с верного курса!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 марта 2017, 16:42

      Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сам является ошибкой природы,поэтому его выводы являются...(термин сами подберёте).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 марта 2017, 13:50

      Пенальти спорный, все видели. Но что теперь говорить... Надо забыть и готовиться к следующей игре!

      4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 марта 2017, 12:19

      хорошая игра была, только жаль ГАЗИНСКОГО И СМОЛОВА( здоровья и скорейшего восстановления), а таких экспертов которые строит из себя великих специалистов полным полно

      -3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 марта 2017, 10:30

      Поэтому спорные эпизоды должны решать видеоповторы. Это сделает футбол справедливым.

      5
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 7 марта 2017, 09:38

      что было то было ))) продолжаем дальше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2017, 09:12

      Все пенальти в ворота Спартака назначены неправильно.
      И будущие тоже. А в игре с Зенитом, судья ещё должен остался.

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Zeff 7 марта 2017, 10:41

      Все болелы Спартака говорят - да хрен с ним с пенальти, двигаемся дальше, чего мусолить ...и.т.д.

      почитай комиты адекватных болел и не пыли! )

      5
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 7 марта 2017, 09:03

      Да хрен с ним, этим пенальти, переживем. Главное и дальше быть в тонусе и на каждую игру выходить как на последнюю. Верю в Спартак, верю в тренера и игроков, победа будет за нами!

      8
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > maior-60 7 марта 2017, 09:18

      Вот это верный настрой,который прививает своим подопечным Каррера. От вечного нытья очков в таблице не прибавится, а вот от постоянной работы над собой и правильных выводов - прибавится.

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 марта 2017, 08:35

      Что сейчас это мусолить, когда даже после столь времени не могут прийти к одному знаменателю, был пенальти либо не был?..Зато в динамики происходящего на поле пенальти был, и его рефери и поставил.

      3
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 7 марта 2017, 08:26

      Давим дальше!!!

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