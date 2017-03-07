«Ювентус» не нуждается в Белотти

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта дал понять, что его клуб не собирается приобретать нападающего «Торино» Андреа Белотти в ближайшее время.

«Конечно, Белотти сильный игрок, который является лучшим бомбардиром Серии А. Ранее в «Торино» уже выступал другой бомбардир – Чиро Иммобиле, не сумевший достичь больших высот.

Следим ли мы за Белотти? Нам нравится качественный футбол, и именно такой сейчас показывает Андреа, но у «Ювентуса» и без него все хорошо с атакующими игроками, которые будут приносить нам результат в ближайшие годы», – сказал Маротта.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Белотти забил 22 гола в 24 матчах.

«Он должен стоить 150 миллионов». Как зажигает наследник Андрея Шевченко