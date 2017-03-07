Ребров: «100 матчей за «Спартак»? Я еще ничего не сделал для клуба»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о достижении отметки в 100 матчей за московский клуб. Отметим, что данного показателя 33-летний россиянин достиг после встречи 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Я прекрасно осознаю, что для такого клуба, как «Спартак», мои 100 игр не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме.

Я же еще ничего не сделал такого для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи очень знаковое событие! Я счастлив быть частью красно-белых и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных играх, но и в победах, титулах!» – написал Ребров на своей странице в Instagram.

Напомним, Ребров защищает цвета «Спартака» с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за красно-белых в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 15 голов.