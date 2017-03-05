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    Встреча против «Краснодара» стала для Реброва 100-й за «Спартак»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров вышел в стартовом составе команды на матч 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) и провел на поле всю игру. Отметим, что данная встреча стала для 33-летнего россиянина 100-й за красно-белых. 90 матчей из них пришлись на чемпионат России.

    Напомним, Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за московский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 15 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 01:17

      косяк за ним есть
      знает что у Феди коленки дрожат после двух запоротых пеналей
      стой до последнего
      нет, повёлся на Федин взгляд в левый верхний

      Карера должен был этот вариант просчитать заранее
      .

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