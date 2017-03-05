Встреча против «Краснодара» стала для Реброва 100-й за «Спартак»

косяк за ним есть
знает что у Феди коленки дрожат после двух запоротых пеналей
стой до последнего
нет, повёлся на Федин взгляд в левый верхний
Карера должен был этот вариант просчитать заранее
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров вышел в стартовом составе команды на матч 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) и провел на поле всю игру. Отметим, что данная встреча стала для 33-летнего россиянина 100-й за красно-белых. 90 матчей из них пришлись на чемпионат России.
Напомним, Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за московский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 15 голов.