Встреча против «Краснодара» стала для Реброва 100-й за «Спартак»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров вышел в стартовом составе команды на матч 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) и провел на поле всю игру. Отметим, что данная встреча стала для 33-летнего россиянина 100-й за красно-белых. 90 матчей из них пришлись на чемпионат России.

Напомним, Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за московский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 15 голов.