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    Грасия: «Часто бывает так, что сценарий игры отличается от итогового результата. Но главное, что победили «Анжи»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По словам испанского специалиста, его подопечные провели на поле не очень качественную игру, но добились нужного результата.

    «Часто бывает так, что сценарий игры отличается от итогового результата. Сегодня «Рубин» провел не очень хороший матч. Но самое главное в этой встрече для нас – это победа», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

    Данная победа позволила «Рубину» набрать 26 очков и подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 22:00
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