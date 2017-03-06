Жонатас, Канунников и Жемалетдинов – в атаке «Рубина» на матч с «Анжи»

«Рубин» и «Анжи» огласили стартовый состав на поединок 18-го тура РФПЛ .

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов, Эзатолахи, Хубулов, Кацаев, Будковский, Прудников.

Запасные: Шафинский, Тетрашвили, Гулиев, Асильдаров, Георгиевский, Батов, Каретник, Гасанов, Хадарцев, Яковлев, Шлеев.

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов, М’Вила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Жонатас, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Бауэр, Махатадзе, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.