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    Жонатас, Канунников и Жемалетдинов – в атаке «Рубина» на матч с «Анжи»

    «Рубин» и «Анжи» огласили стартовый состав на поединок 18-го тура РФПЛ .

    «Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов, Эзатолахи, Хубулов, Кацаев, Будковский, Прудников.

    Запасные: Шафинский, Тетрашвили, Гулиев, Асильдаров, Георгиевский, Батов, Каретник, Гасанов, Хадарцев, Яковлев, Шлеев.

    «Рубин»: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов, М’Вила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Жонатас, Канунников.

    Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Бауэр, Махатадзе, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.

    Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    06.03.2017 18:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 19:20

      Рубин уверенно победит...мое мнение

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 марта 2017, 18:40

      как не нравится мне канун..как и бывший рязанцев..бегает как негр а эффекта ноль..столько запорол уже плять..и не меняют даже..

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Chernyi Lis 6 марта 2017, 19:04

      ...я тоже болею за наш РУБИН,и Рязанцева и ещё ряд игроков был мне не мил.Но что делать? Может Кану сегодня забьёт гол,дай БОГ !!!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > FaTeK1945ru 6 марта 2017, 19:06

      если и забьет то просто по удачи..держат ег о как и рязанцева какой то покровитель..

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Chernyi Lis 8 марта 2017, 14:30

      ...слава Богу,забил,так что,я правильно накаркал

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