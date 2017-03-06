«Олимпиакос» отправил Бенту в отставку

«Олимпиакос» оправил в отставку главного тренера Паулу Бенту. Руководство приняло решение расстаться с португальским специалистом после трех подряд поражений в чемпионат Греции.

По итогам 23-х туров команда из Пирея возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая идущий вторым ПАОК на пять очков. Кроме того, красно-белые продолжают борьбу в национальном кубке и Лиге Европы.

Напомним, что португальский специалист возглавлял «Олимпиакос» с 11 августа прошлого года. Исполнять обязанности главного тренера доверено Василиосу Бузасу, работавшему ранее с молодежкой пирейцев.