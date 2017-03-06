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    Верратти хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассчитывает одержать победу со своим нынешним клубом в Лиге чемпионов.

    «Я хочу остаться в «ПСЖ». Считаю себя частью этого большого проекта, которых не так много в Европе. Да, я мечтаю о победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ».

    Хочу поблагодарить главного тренера команды Унаи Эмери, он вселил в меня уверенность. Сейчас я чувствую себя хорошо, могу играть по три матча в неделю. Это очень важно в современном футболе», – сказал Верратти.

    Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в ряд европейских клубов, в том числе – «Барселону».

    Источник: Football Italia

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    06.03.2017 09:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 6 марта 2017, 11:19

      Вполне реально

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Adekvat07 6 марта 2017, 12:06

      особенно когда есть традиция: каждый клуб после ухода Ибры, берет лч

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Raxor 7 марта 2017, 10:31

      интер только брал, и барса. Мальме, Аякс, Ювентус, Милан не брали ничего

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      Рейтинг: -92

      Raxor > dolf666 8 марта 2017, 20:56

      я не был точен. клубы, с которыми ибра хотел взять лч, брали лч после его ухода

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