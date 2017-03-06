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Верратти хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

6 марта 2017, 09:07
4

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассчитывает одержать победу со своим нынешним клубом в Лиге чемпионов.

«Я хочу остаться в «ПСЖ». Считаю себя частью этого большого проекта, которых не так много в Европе. Да, я мечтаю о победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ».

Хочу поблагодарить главного тренера команды Унаи Эмери, он вселил в меня уверенность. Сейчас я чувствую себя хорошо, могу играть по три матча в неделю. Это очень важно в современном футболе», – сказал Верратти.

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в ряд европейских клубов, в том числе – «Барселону».

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Верратти Марко
Комментарии (4)
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Adekvat07
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Вполне реально
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