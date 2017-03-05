Семак: «В матче с «Тереком» «Уфе» повезло, но везение еще нужно заслужить»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0). По его словам, уфимскому клубу повезло в данной встрече.

«Получилась сложная игра. Мы смотрелись не очень убедительно и много ошибались. В моих действиях присутствовала некая нервозность. Может, она передалась команде. Но, судя по желанию и самоотдаче, «Уфа» заслужила победу. В некоторой степени нам повезло. Своим трудом мы заслужили гол и победу, везение тоже нужно заслужить. Судейство? Работу судьи обсуждать не будем», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что данная встреча стала для Семака первой на посту главного тренера «Уфы» в рамках чемпионата России. Победа над «Тереком» позволила уфимцам набрать 28 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице.