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    Семак: «В матче с «Тереком» «Уфе» повезло, но везение еще нужно заслужить»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0). По его словам, уфимскому клубу повезло в данной встрече.

    «Получилась сложная игра. Мы смотрелись не очень убедительно и много ошибались. В моих действиях присутствовала некая нервозность. Может, она передалась команде. Но, судя по желанию и самоотдаче, «Уфа» заслужила победу. В некоторой степени нам повезло. Своим трудом мы заслужили гол и победу, везение тоже нужно заслужить. Судейство? Работу судьи обсуждать не будем», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Отметим, что данная встреча стала для Семака первой на посту главного тренера «Уфы» в рамках чемпионата России. Победа над «Тереком» позволила уфимцам набрать 28 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 21:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 6 марта 2017, 14:06

      с победой Сергей Богданович!!

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