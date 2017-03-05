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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю Кейна и голу Алли

    В матче 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле добился победы над «Эвертоном» со счетом 3:2. Автором дубля в составе лондонского клуба стал Гарри Кейн, еще один гол забил Деле Алли.

    Таким образом, «шпоры», располагающиеся на втором месте, набрали 56 очков и сократили отставание от лидирующего «Челси» до семи баллов, однако у синих есть игра в запасе. В активе «Эвертона» – седьмая позиции и 44 балла.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Тоттенхэм – Эвертон – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 20; 2:0 – Кейн, 56; 2:1 – Лукаку, 81; 3:1 – Алли, 90+3; 3:2 – Валенсия, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 5 марта 2017, 22:06

      Кейн машина!!!

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