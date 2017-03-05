АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю Кейна и голу Алли

В матче 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле добился победы над «Эвертоном» со счетом 3:2. Автором дубля в составе лондонского клуба стал Гарри Кейн, еще один гол забил Деле Алли.

Таким образом, «шпоры», располагающиеся на втором месте, набрали 56 очков и сократили отставание от лидирующего «Челси» до семи баллов, однако у синих есть игра в запасе. В активе «Эвертона» – седьмая позиции и 44 балла.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Тоттенхэм – Эвертон – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 20; 2:0 – Кейн, 56; 2:1 – Лукаку, 81; 3:1 – Алли, 90+3; 3:2 – Валенсия, 90+4.

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