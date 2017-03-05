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    Семин: «Леша Миранчук всегда правильно относился к делу»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука, который отметился забитым мячом в матче 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Данный гол стал для 21-летнего россиянина вторым после зимней паузы.

    – Миранчук забил второй гол после возобновления чемпионата.

    – Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо.

    Напомним, зимой Миранчук написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако позднее отозвал его. Сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Рубин».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.03.2017 17:25
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