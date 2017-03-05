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    Энрике верит, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Сельтой» (5:0) в матче Примеры поделился ожиданиями от предстоящей игры в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Испанский специалист подчеркнул, что его команда надеется пройти в следующую стадию турнира.

    «ПСЖ» будет давить на нас еще больше и не будет обороняться так, как это делала «Сельта». Но мы по-прежнему верим в успех. При большой удаче все можно исправить. Будем стремиться к этому до самого конца.

    Самое главное, что в нас верят болельщики. А мы верим в возможный камбэк. Почему нет?» – сказал Энрике.

    Напомним, что ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Испании. Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2017 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 марта 2017, 14:48

      Мы все верим. Удивите нас сеньор Энрике)) Хотя Псж это другой уровень. Это не Сельта

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