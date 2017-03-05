Энрике верит, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Сельтой» (5:0) в матче Примеры поделился ожиданиями от предстоящей игры в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Испанский специалист подчеркнул, что его команда надеется пройти в следующую стадию турнира.

«ПСЖ» будет давить на нас еще больше и не будет обороняться так, как это делала «Сельта». Но мы по-прежнему верим в успех. При большой удаче все можно исправить. Будем стремиться к этому до самого конца.

Самое главное, что в нас верят болельщики. А мы верим в возможный камбэк. Почему нет?» – сказал Энрике.

Напомним, что ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Испании. Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан.