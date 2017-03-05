Икарди не считает себя конкурентом Месси и Суареса в борьбе за «Золотую бутсу»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отметил, что намерен выступать за итальянский клуб и дальше. Футболист считает маловероятным выиграть «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы.

«Надеюсь, что смогу выиграть с «Интером» что-то. Считаю, что мое будущее связано именно с этим клубом. У меня есть мечта играть с Месси, то есть это означает, что мне надо попасть в сборную Аргентины.

Маловероятно , что я смогу бороться за «Золотую бутсу», так как в Испании Месси и Луис Суарес могут забивать по три-четыре мяча за игру», – заявил Икарди.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Италии 24 матча, в которых забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.