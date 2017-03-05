Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Веденеев: «Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом»

Веденеев: «Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом»

5 марта 2017, 06:28
7

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит спортивной обоснованности присутствия в основном составе питерцев нападающего Александра Кокорина. Ветеран считает, что форвард регулярно появляется на поле исключительно из-за необходимости придерживаться лимита на легионеров.

«Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом – это первое. Против команд, которые пониже уровнем, чем «Зенит», Кокорин что-то создает. Все-таки он быстрый игрок, головой неплохо играет. Против сильных соперников того мастерства, которое у Кокорина есть, не хватает.

Если бы Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин – чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра», – заявил Веденеев.

В текущем сезоне Кокорин провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1488694821
да Канунников свой воспитанник на много пользы бы принес Зениту чем эта Кокашка но нет же взяли и сплавили его в Рубин тоже самое и Гасилина поэтому надо давно выгнать из команды вредителей Дюкого и Митрофанушку
Ответить
Ортапед
1488695416
С паспортом-без ,не тянет Коко на место в составе.Одни опилки в голове.Выходит отмени сейчас лимит россиян в составе будут единицы.
Ответить
ZENIT-59
1488696846
ZENIT-59 О Кокорине говорят много и часто Я не могу понять одного: на предсезонных зборах он лучший бомбардир, а в официальных матчах показывает очень низкий кпд Вчера запомнился лиш тем, что заработал штрафной удар.В атаке вообще не заметен был.К сожалению только бюджет команды съедает на довольно крупную сумму.Неужели Луческу считает его тоже "подающим надежды"?
Ответить
Max Urbanov
1488698113
Абсолютной любой российский игрок играет в таких клубах как Зенит, Спартак, ЦСКА, только потому, что есть лимит этот долбанный. Если бы не этот лимит, то Зенит, Спартак, ЦСКА давно бы уже купили нормальных игроков иностранных. А Кокорин, Дзюба и прочие боты играли бы в Амкаре и Урале.
Ответить
mihail200606
1488701344
Сраный лимит...
Ответить
Юрэс
1488704715
Очередное доказательство , что ЛИМИТ - ГАВ. ....О мутко , ты слышишь ????
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+