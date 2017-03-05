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    Веденеев: «Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом»

    Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит спортивной обоснованности присутствия в основном составе питерцев нападающего Александра Кокорина. Ветеран считает, что форвард регулярно появляется на поле исключительно из-за необходимости придерживаться лимита на легионеров.

    «Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом – это первое. Против команд, которые пониже уровнем, чем «Зенит», Кокорин что-то создает. Все-таки он быстрый игрок, головой неплохо играет. Против сильных соперников того мастерства, которое у Кокорина есть, не хватает.

    Если бы Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин – чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра», – заявил Веденеев.

    В текущем сезоне Кокорин провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    05.03.2017 06:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 5 марта 2017, 12:05

      Очередное доказательство , что ЛИМИТ - ГАВ. ....О
      мутко , ты слышишь ????

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 марта 2017, 11:09

      Сраный лимит...

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 5 марта 2017, 10:15

      Абсолютной любой российский игрок играет в таких клубах как Зенит, Спартак, ЦСКА, только потому, что есть лимит этот долбанный. Если бы не этот лимит, то Зенит, Спартак, ЦСКА давно бы уже купили нормальных игроков иностранных. А Кокорин, Дзюба и прочие боты играли бы в Амкаре и Урале.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 5 марта 2017, 09:54

      ZENIT-59 О Кокорине говорят много и часто Я не могу понять одного: на предсезонных зборах он лучший бомбардир, а в официальных матчах показывает очень низкий кпд Вчера запомнился лиш тем, что заработал штрафной удар.В атаке вообще не заметен был.К сожалению только бюджет команды съедает на довольно крупную сумму.Неужели Луческу считает его тоже "подающим надежды"?

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 5 марта 2017, 09:30

      С паспортом-без ,не тянет Коко на место в составе.Одни опилки в голове.Выходит отмени сейчас лимит россиян в составе будут единицы.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2017, 09:20

      да Канунников свой воспитанник на много пользы бы принес Зениту чем эта Кокашка но нет же взяли и сплавили его в Рубин тоже самое и Гасилина поэтому надо давно выгнать из команды вредителей Дюкого и Митрофанушку

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