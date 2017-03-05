Веденеев: «Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит спортивной обоснованности присутствия в основном составе питерцев нападающего Александра Кокорина. Ветеран считает, что форвард регулярно появляется на поле исключительно из-за необходимости придерживаться лимита на легионеров.

«Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом – это первое. Против команд, которые пониже уровнем, чем «Зенит», Кокорин что-то создает. Все-таки он быстрый игрок, головой неплохо играет. Против сильных соперников того мастерства, которое у Кокорина есть, не хватает.

Если бы Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин – чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра», – заявил Веденеев.

В текущем сезоне Кокорин провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.