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    Спортивный директор «Барселоны»: «Было бы хорошо, если бы новый тренер команды был как-то связан с клубом»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился ожиданиями от нового тренера главной команды.

    «Было бы хорошо, если бы новый тренер команды был как-то связан с клубом и прошел через его систему», — сказал функционер.

    Ранее стало известно о том, что Луис Энрике покинет каталонский клуб по окончании сезона.

    Главным кандидатом на должность считается тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Испанец выступал за «Барселону» с 1988-го по 1990-й год.

    Имя преемника Энрике будет названо 1-го июля.

    Источник: Twitter

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    05.03.2017 00:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 5 марта 2017, 00:49

      или Сампаоли или никто пусть сам идет тренирует

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