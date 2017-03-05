Спортивный директор «Барселоны»: «Было бы хорошо, если бы новый тренер команды был как-то связан с клубом»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился ожиданиями от нового тренера главной команды.
«Было бы хорошо, если бы новый тренер команды был как-то связан с клубом и прошел через его систему», — сказал функционер.
Ранее стало известно о том, что Луис Энрике покинет каталонский клуб по окончании сезона.
Главным кандидатом на должность считается тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Испанец выступал за «Барселону» с 1988-го по 1990-й год.
Имя преемника Энрике будет названо 1-го июля.
Источник: Twitter