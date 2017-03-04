Моуринью летом хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Крооса и Варана

Два футболиста «Реала» попали в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». По информации источника, речь идет о полузащитнике Тони Кроосе и защитнике Рафаэле Варане. Сообщается, что в услугах игроков лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который хочет приобрести их грядущим летом.

По данным Transfermarkt, стоимость Крооса составляет 55 миллионов евро, Варана – 30. В нынешнем сезоне немец провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач. В активе француза – 18 встреч, один забитый мяч и один голевой пас.