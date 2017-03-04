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    Моуринью летом хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Крооса и Варана

    Два футболиста «Реала» попали в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». По информации источника, речь идет о полузащитнике Тони Кроосе и защитнике Рафаэле Варане. Сообщается, что в услугах игроков лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который хочет приобрести их грядущим летом.

    По данным Transfermarkt, стоимость Крооса составляет 55 миллионов евро, Варана – 30. В нынешнем сезоне немец провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач. В активе француза – 18 встреч, один забитый мяч и один голевой пас.

    Источник: Don Balon

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    04.03.2017 16:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:05

      а Лоськова он не хочет у паровоза выкупить?
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 4 марта 2017, 21:02

      купи еще КОКОРИНА при + гадится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 4 марта 2017, 18:01

      Варан не достоин даже на скамейке в реале сидеть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 марта 2017, 16:48

      А из Локо и ТОсно кого?

      0
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