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    Корнаухов: «Жду победы ЦСКА над «Зенитом», она ему необходима»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов в преддверии матча против «Зенита» в рамках 18-го тура РФПЛ выразил надежду, что армейцам удастся добыть такие необходимые, по его мнению, три очка. Также он отметил, что ждет на поле «ВЭБ Арены» много интересного.

    «Не думаю, что поражение от «Андерлехта» может негативно отразиться на «Зените» перед встречей с ЦСКА, так как это совершенно разные истории. Думаю, сине-бело-голубые собранно подойдут к игре. У них отличный подбор футболистов, но что именно происходит внутри команды, пока непонятно.

    И «Зенит», и ЦСКА борются за чемпионство, на поле должно быть много чего интересного. Болеть буду за ЦСКА, жду, что армейцы выиграют. Эта победа им необходима», – сказал Корнаухов.

    ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым «Зенита» на три очка. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 4 марта 2017, 15:27

      Кому ему или ей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 марта 2017, 14:35

      ЦСКА борется за чемпионство, он сейчас серьезно? Кто еще борется по его мнению, «Урал», «Крылья», «Томь»?

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