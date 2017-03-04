«Спартак» начинал весеннюю часть РФПЛ с поражения три последних сезона

«Спартак» в воскресенье, 5 марта, отправится в гости к «Краснодару» на матч 18-го тура РФПЛ, который является первым после зимней паузы в чемпионате.

Интересно, что в предыдущих трех сезонах красно-белые непременно начинали весеннюю часть внутреннего первенства с поражения. В марте 2016 они минимально уступил ЦСКА (0:1), еще годом ранее проиграли своему завтрашнему сопернику «Краснодару» (1:3), а в марте 2014 были биты «Тереком» (0:1).

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Быки» располагаются на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.