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    «Спартак» начинал весеннюю часть РФПЛ с поражения три последних сезона

    «Спартак» в воскресенье, 5 марта, отправится в гости к «Краснодару» на матч 18-го тура РФПЛ, который является первым после зимней паузы в чемпионате.

    Интересно, что в предыдущих трех сезонах красно-белые непременно начинали весеннюю часть внутреннего первенства с поражения. В марте 2016 они минимально уступил ЦСКА (0:1), еще годом ранее проиграли своему завтрашнему сопернику «Краснодару» (1:3), а в марте 2014 были биты «Тереком» (0:1).

    После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Быки» располагаются на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 12:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 марта 2017, 16:29

      А в 2013 году побили Терек и хет трик сделал Мовсисян.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 марта 2017, 14:32

      Это всего лишь статистика. Да и расклады нынче другие. Спартак только тренировался, а у Краснодара нестабильное состояние - проход дальше в Лиге Европы с сильным соперником и вылет из кубка (по делу, от Оренбурга отскочили, тут не вышло). Психология на стороне Спартака, новички явно захотят в первой же игре что-то доказать, а Краснодар пусть лучше к Лиге Европы готовится, это явно важнее сейчас.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 марта 2017, 14:15

      Так тогда он и первое место не занимал. Бредовая статистика.

      1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 4 марта 2017, 13:56

      Ну правильно бог троицу любит,,,теперь начнёт три сезона с побед,,,

      2
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      Рейтинг: +67

      artem27066 4 марта 2017, 13:46

      Спартак победит

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 марта 2017, 13:30

      Краснодар победит

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      Рейтинг: +415

      radga 4 марта 2017, 13:19

      Когда я вижу какую-либо информацию выложеную "Бомбардиром", даже не читаю. Не доверяю я этому источнику, ну и как я смотрю таких как я 78.8%. Так что есть над чем задуматься кому-то.

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      Рейтинг: +84

      kto eto 4 марта 2017, 13:06

      Так он последние три раза и на чемпионство не претендовал, сейчас же совсем другое дело!

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:56

      Пора нарушить эту " еще даже не статистику "

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