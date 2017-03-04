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  • «Спартак» начинал весеннюю часть РФПЛ с поражения три последних сезона

«Спартак» начинал весеннюю часть РФПЛ с поражения три последних сезона

4 марта 2017, 12:53
11

«Спартак» в воскресенье, 5 марта, отправится в гости к «Краснодару» на матч 18-го тура РФПЛ, который является первым после зимней паузы в чемпионате.

Интересно, что в предыдущих трех сезонах красно-белые непременно начинали весеннюю часть внутреннего первенства с поражения. В марте 2016 они минимально уступил ЦСКА (0:1), еще годом ранее проиграли своему завтрашнему сопернику «Краснодару» (1:3), а в марте 2014 были биты «Тереком» (0:1).

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Быки» располагаются на шестой строчке, имея в активе 28 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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АНТИЛОПА ГНУ
1488621361
Пора нарушить эту " еще даже не статистику "
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VVM1964
1488621395
1
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kto eto
1488621992
Так он последние три раза и на чемпионство не претендовал, сейчас же совсем другое дело!
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radga
1488622749
Когда я вижу какую-либо информацию выложеную "Бомбардиром", даже не читаю. Не доверяю я этому источнику, ну и как я смотрю таких как я 78.8%. Так что есть над чем задуматься кому-то.
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alex kidn
1488623410
Краснодар победит
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artem27066
1488624366
Спартак победит
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slavа0508
1488624972
Ну правильно бог троицу любит,,,теперь начнёт три сезона с побед,,,
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lekseij2007
1488626109
Так тогда он и первое место не занимал. Бредовая статистика.
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alexis02lion
1488627143
Это всего лишь статистика. Да и расклады нынче другие. Спартак только тренировался, а у Краснодара нестабильное состояние - проход дальше в Лиге Европы с сильным соперником и вылет из кубка (по делу, от Оренбурга отскочили, тут не вышло). Психология на стороне Спартака, новички явно захотят в первой же игре что-то доказать, а Краснодар пусть лучше к Лиге Европы готовится, это явно важнее сейчас.
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Nesterenko
1488634176
А в 2013 году побили Терек и хет трик сделал Мовсисян.
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