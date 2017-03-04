РФПЛ. Дубль Благо помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»

В поединке 18-го тура РФПЛ «Оренбург» в родных стенах разгромил тульский «Арсенал».

В первом тайме дубль оформил хавбек хозяев Благо, отличившись на третьей и 21-й минутах. А довершил разгром полузащитник Роман Воробьев, забив спустя пять минут после начала второго тайма.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Оренбург – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Благо, 3; 2:0 – Благо, 21 (с пенальти); 3:0 – Воробьев, 50.

Оренбург: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Сиваков, Благо, Коронов (Бреев, 68), Григорьев (Попович, 78), Дюриш (Лобжанидзе, 85).

Арсенал: Габулов, Беляев, Вергара (Думбия, 46), Иванов (Власов, 76), Сунзу, Горбатенко, Боурчану, Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко (Расич, 84).

Предупреждения: Григорьев, 12; Полуяхтов, 74 – Горбатенко, 36; Бурмистров, 70

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