«Ливерпуль» сойдется с «Арсеналом» в борьбе за четвертую строчку АПЛ

В субботу на стадионе «Энфилд Роуд» состоится центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». На данный момент команды располагаются в турнирной таблице АПЛ на соседних местах. В случае победы в сегодняшней встрече команда Юргена Клоппа сместит «канониров» с четвертой строчки.

Стоит отметить, что поединок первого круга завершился со счетом 4:3 в пользу мерсисайдцев.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча. Начало в 20:30 по московскому времени, не пропустите!

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