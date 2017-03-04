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    «Ливерпуль» сойдется с «Арсеналом» в борьбе за четвертую строчку АПЛ

    В субботу на стадионе «Энфилд Роуд» состоится центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». На данный момент команды располагаются в турнирной таблице АПЛ на соседних местах. В случае победы в сегодняшней встрече команда Юргена Клоппа сместит «канониров» с четвертой строчки.

    Стоит отметить, что поединок первого круга завершился со счетом 4:3 в пользу мерсисайдцев.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча. Начало в 20:30 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 19:55
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 марта 2017, 11:36

      Ливер однозначно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 4 марта 2017, 09:59

      будет в итоге либо Ливер либо Пули.....

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