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    Моуринью хочет, чтобы Ибрагимович и Руни остались в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что нападающие Златан Ибрагимович и Уэйн Руни останутся в команде еще как минимум на один сезон.

    «Думаю, Златан останется в «МЮ». В летнее трансферное окно мы сделаем несколько приобретений, благодаря которым выйдем на новый уровень, а Зланат станет для нас фундаментальным игроком.

    Руни? Я получил от него большой опыт. До лета он точно останется в команде, но я хочу, чтобы он продолжил выступать за нас и в следующем сезоне. Это очень важный для «Манчестер Юнайтед» футболист», – сказал Моуринью.

    В нынешнем сезоне АПЛ Ибрагимович забил 15 голов в 23 матчах. На счету Руни – два гола в 17 встречах.

    Источник: BBC

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    04.03.2017 09:26
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