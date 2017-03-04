Семенов: «Надеюсь, «Терек» справится с задачей и выйдет в еврокубки»

Защитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о состоянии команды в преддверии домашнего матча 18-го тура РФПЛ против «Уфы». Россиянин подчеркнул, что намерен выйти вместе с грозненским клубов еврокубки по итогам этого сезона.

– Хорошо поработали на сборах, команда проделала большой объем работы. Думаю, все ребята подошли к возобновлению чемпионата в оптимальных кондициях.

– «Терек» ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Как оцените шансы команды?

– У нас два сезона подряд был опыт, когда мы оказывались рядом с зоной попадания в еврокубки, но чего-то не хватало. Надеюсь, сейчас учтем все ошибки и справимся с этой задачей.

– Новички «Терека» смогут усилить команду?

– Магомед Оздоев не нуждается в представлении. Бериша – очень быстрый, мобильный игрок. Гьембер – также игрок высокого уровня. Думаю, они все помогут команде.

Матч «Терек» — «Уфа» состоится 5 марта, начало — в 19:00 по московскому времени.