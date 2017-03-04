Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семенов: «Надеюсь, «Терек» справится с задачей и выйдет в еврокубки»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о состоянии команды в преддверии домашнего матча 18-го тура РФПЛ против «Уфы». Россиянин подчеркнул, что намерен выйти вместе с грозненским клубов еврокубки по итогам этого сезона.

    – Хорошо поработали на сборах, команда проделала большой объем работы. Думаю, все ребята подошли к возобновлению чемпионата в оптимальных кондициях.

    – «Терек» ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Как оцените шансы команды?

    – У нас два сезона подряд был опыт, когда мы оказывались рядом с зоной попадания в еврокубки, но чего-то не хватало. Надеюсь, сейчас учтем все ошибки и справимся с этой задачей.

    – Новички «Терека» смогут усилить команду?

    – Магомед Оздоев не нуждается в представлении. Бериша – очень быстрый, мобильный игрок. Гьембер – также игрок высокого уровня. Думаю, они все помогут команде.

    Матч «Терек» — «Уфа» состоится 5 марта, начало — в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2017 06:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 4 марта 2017, 13:13

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2017, 09:17

      Надеюсь Терек войдёт в зону попадания в еврокубки вместо Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 4 марта 2017, 07:29

      По воле Аллаха!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11