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  • Семенов: «Надеюсь, «Терек» справится с задачей и выйдет в еврокубки»

Семенов: «Надеюсь, «Терек» справится с задачей и выйдет в еврокубки»

4 марта 2017, 06:52
3

Защитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о состоянии команды в преддверии домашнего матча 18-го тура РФПЛ против «Уфы». Россиянин подчеркнул, что намерен выйти вместе с грозненским клубов еврокубки по итогам этого сезона.

– Хорошо поработали на сборах, команда проделала большой объем работы. Думаю, все ребята подошли к возобновлению чемпионата в оптимальных кондициях.

– «Терек» ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Как оцените шансы команды?

– У нас два сезона подряд был опыт, когда мы оказывались рядом с зоной попадания в еврокубки, но чего-то не хватало. Надеюсь, сейчас учтем все ошибки и справимся с этой задачей.

– Новички «Терека» смогут усилить команду?

– Магомед Оздоев не нуждается в представлении. Бериша – очень быстрый, мобильный игрок. Гьембер – также игрок высокого уровня. Думаю, они все помогут команде.

Матч «Терек» — «Уфа» состоится 5 марта, начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (3)
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terek-rizvan
1488601762
По воле Аллаха!!
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vladimir-7
1488608266
Надеюсь Терек войдёт в зону попадания в еврокубки вместо Спартака.
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Borz1
1488622410
удачи
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