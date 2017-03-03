Спаллетти может сменить Покеттино в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм». Сообщается, что итальянский специалист рассматривается руководством «шпор» в качестве замены Маурисио Покеттино, который может перебраться в «Барселону».

Напомним, что нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике ранее заявил, что покинет каталонский клуб.

Место Спаллетти в «Роме» могут занять Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Марко Джампаоло («Сампдория»).