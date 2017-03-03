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  • Григорян: «Если «Анжи» не будет хватать мастерства, то команда будет умирать на поле»

Григорян: «Если «Анжи» не будет хватать мастерства, то команда будет умирать на поле»

3 марта 2017, 15:54
3

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал понять, что махачкалинская команда всегда будет проводить игры на пределе своих возможностей. Об этом российский специалист рассказал на встрече с болельщиками клуба.

«Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: «Если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет». Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.

В «Анжи» очень интернациональный коллектив, который с каждым днем становится все сплоченнее и сплоченнее. Любая команда подвергается критике, но чтобы были претензии к нашей самоотдаче, такого не будет. Я вам это гарантирую», — сказал Григорян.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Анжи» имеет на своем счету 20 очков и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (3)
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Микояновский мясокомбинат
1488551183
А сможете продемонстрировать эти действия в следующем туре,прихватив заодно с собой соперника ??
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shinnik
1488551824
В Тосно ты уже умер. Правда в самолёте.
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Shamil79
1488566509
в данный момент у Гигоряна не получится..потому что вместо трудового выхода в РФПЛ со СКА он выбрал халявный...другой пример халявы-Томь- играть в РФПЛ и не платить зарплату игрокам...РФПЛ халявы не терпит
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