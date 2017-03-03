Григорян: «Если «Анжи» не будет хватать мастерства, то команда будет умирать на поле»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал понять, что махачкалинская команда всегда будет проводить игры на пределе своих возможностей. Об этом российский специалист рассказал на встрече с болельщиками клуба.

«Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: «Если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет». Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.

В «Анжи» очень интернациональный коллектив, который с каждым днем становится все сплоченнее и сплоченнее. Любая команда подвергается критике, но чтобы были претензии к нашей самоотдаче, такого не будет. Я вам это гарантирую», — сказал Григорян.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Анжи» имеет на своем счету 20 очков и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.