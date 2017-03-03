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    «Рубин» планирует весной добрать очки

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия заявил, что его команда планирует добрать очки, упущенные в первой половине сезона.

    «В команде хорошее настроение и не только из-за победы в Кубке. Полуфинал будет в апреле, а сейчас мы думаем о чемпионате.

    Вспоминая последний матч против «Спартака» в прошлом году, можно сказать, что команда работала хорошо, тогда мы заслужили больше. Тогда команда набрала хороший ход.

    Сейчас мы должны перенести это на ближайшие матчи. Мы хотим добрать те очки, которые упустили в начале сезона», – сказал Грасия.

    Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Рубин» состоится в понедельник, 6 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 11:28
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:42

      Рубин поднажмёт, сомнений нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 марта 2017, 22:05

      олдд

      -1
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