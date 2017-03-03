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    Капелло считает Сампаоли идеальным вариантом для «Барселоны»

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло оценил перспективы работы главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли в «Барселоне».

    «Сампаоли является идеальным вариантом для «Барселоны». Он один из талантливейших европейских тренеров этого поколения. Мне кажется, что он созрел для работы в каталонском клубе.

    К его сильным сторонам можно отнести сильный характер, он знает, как заставить себя уважать, а также может привнести что-то новое в любую игру. При нем «Барселона» заиграет по-другому», – сказал Капелло.

    Напомним, нынешний главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет команду в конце текущего сезона. Сампаоли называется среди наиболее вероятных кандидатов на данный пост.

    Источник: Marca

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    03.03.2017 10:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 марта 2017, 16:13

      Мне больше Хави импонирует! Если бы было возможным его сделать тренером.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 3 марта 2017, 11:05

      Капелло это тот старый ху3сос, который когда-то был хорошим тренером, а теперь просто ленивый , маразматичный старикан?

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