Капелло считает Сампаоли идеальным вариантом для «Барселоны»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло оценил перспективы работы главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли в «Барселоне».

«Сампаоли является идеальным вариантом для «Барселоны». Он один из талантливейших европейских тренеров этого поколения. Мне кажется, что он созрел для работы в каталонском клубе.

К его сильным сторонам можно отнести сильный характер, он знает, как заставить себя уважать, а также может привнести что-то новое в любую игру. При нем «Барселона» заиграет по-другому», – сказал Капелло.

Напомним, нынешний главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет команду в конце текущего сезона. Сампаоли называется среди наиболее вероятных кандидатов на данный пост.