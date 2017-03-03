Вергара: «Снежные сугробы надоели на третий день»

Колумбийский защитник тульского «Арсенала» Жерсон Вергара поделился своими впечатлениями от пребывания в России, холодной зимы и местной еды.

«Я знал, что в России хороший уровень чемпионата, к тому же мне обещали здесь необходимую игровую практику, поэтому я, почти не раздумывая, согласился. Холод? Это действительно тяжело для меня. Мы играли против казанского «Рубина» в «-22»! Я чуть не плакал, а тренер говорит: «Давай, Джерсон, беги!»

Для меня даже миланская зима холодная, ведь в Колумбии худшее, что тебя может ждать в это время года, – дождь и «+20». На севере Италии тоже есть снег, но сугробы здесь увидел впервые. Выглянул в окно и думаю: «Здорово, как красиво!» Но уже на третий день все это надоело, особенно когда приходится тренироваться под снегом!

Икра – это ваш самый вкусный продукт. А еще мне нравится этот красный суп, очень необычный… Борщ, точно! И маленький пирожок с яблоком – пряник. Находясь в России, скучаю по кофе, в Колумбии он самый вкусный. В России кофейная культура не так развита, к сожалению», – сказал Вергара.

Напомним, что права на футболиста принадлежат «Милану», а в «Арсенале» он выступает на правах аренды.