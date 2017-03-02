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    Источник: «Манчестер Юнайтед» делал несколько предложений «Ювентусу» по переходу Дибалы

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» делали туринскому клубу несколько предложений о переходе 23-летнего аргентинца, однако получали отказ.

    Напомним, ранее сообщалось, что Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом», согласно которому будет получать 7 миллионов евро в год. Также отмечалось, что в услугах футболиста заинтересован «Реал» и «Барселона».

    По данным Transfermarkt, стоимость Дибалы составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за туринский клуб в Серии А 19 матчей, занеся себе в актив семь забитых мячей и три результативных паса.

    Источник: Calciomercato

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    02.03.2017 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Виталий 82 3 марта 2017, 12:35

      Зачем он МЮ? 19 матчей и 7 мячей? посмотрите на Ибру! он продлит контракт на 2 года а за это время подыскать форварда который как Ибрагимович будет засаживать больше 20 мячей за сезон только в АПЛ!

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