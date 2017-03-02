Источник: «Манчестер Юнайтед» делал несколько предложений «Ювентусу» по переходу Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» делали туринскому клубу несколько предложений о переходе 23-летнего аргентинца, однако получали отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом», согласно которому будет получать 7 миллионов евро в год. Также отмечалось, что в услугах футболиста заинтересован «Реал» и «Барселона».

По данным Transfermarkt, стоимость Дибалы составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за туринский клуб в Серии А 19 матчей, занеся себе в актив семь забитых мячей и три результативных паса.