Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «У «Спартака» есть все условия, чтобы стать чемпионом»

Карпин: «У «Спартака» есть все условия, чтобы стать чемпионом»

2 марта 2017, 20:47
22

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о перспективах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Почему у Массимо Карреры получается в «Спартаке»? И надолго ли это?

– Не вижу пока причин, по которым у Карреры не должно получиться. В команде хороший подбор игроков и огромное общее желание наконец-то выиграть трофей.

– Смотрите ли вы контрольные игры «Спартака» на сборах?

– Нет. И незачем. Делать выводы по контрольным играм в корне неверно, это может делать только человек, который находится непосредственно внутри команды.

– Шансы сохранить первое место у «Спартака» есть?

– Конечно. С точки зрения очкового отрыва и игры. Да и конкуренты не особо усилились. Все это позволяет «Спартаку» стать чемпионом.

Напомним, Карпин дважды возглавлял «Спартак» – с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. На данный момент российский специалист является главным редактором футбольных трансляция на телеканале «Матч ТВ».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1488477044
Полностью согласен.
Ответить
Zeff
1488478267
А возможностей -- 0%.
Ответить
Viktor781
1488497737
Никогда! И ни за что!
Ответить
Главные новости
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Все новости
Все новости
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
Вчера, 17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
Вчера, 16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
Вчера, 16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 16:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+