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    Карпин: «У «Спартака» есть все условия, чтобы стать чемпионом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о перспективах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    – Почему у Массимо Карреры получается в «Спартаке»? И надолго ли это?

    – Не вижу пока причин, по которым у Карреры не должно получиться. В команде хороший подбор игроков и огромное общее желание наконец-то выиграть трофей.

    – Смотрите ли вы контрольные игры «Спартака» на сборах?

    – Нет. И незачем. Делать выводы по контрольным играм в корне неверно, это может делать только человек, который находится непосредственно внутри команды.

    – Шансы сохранить первое место у «Спартака» есть?

    – Конечно. С точки зрения очкового отрыва и игры. Да и конкуренты не особо усилились. Все это позволяет «Спартаку» стать чемпионом.

    Напомним, Карпин дважды возглавлял «Спартак» – с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. На данный момент российский специалист является главным редактором футбольных трансляция на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: «Советский спорт»

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    02.03.2017 20:47
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 3 марта 2017, 02:35

      Никогда! И ни за что!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 марта 2017, 21:11

      А возможностей -- 0%.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 2 марта 2017, 21:48

      Поясни детально.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 2 марта 2017, 21:59

      Психология. Они просто проиграют ответственные матчи. Лестера № 2 не будег. Это чудо, раз в 100 лет бывает.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 2 марта 2017, 22:04

      "Лестер" - всегдашний аутсайдер. В РФПЛ его можно сравнить не со "Спартаком", а с "Амкаром" максимум.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 2 марта 2017, 22:12

      Вот не надо. Амкар, хорошая команда!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > 2 марта 2017, 22:14

      Задолбали сегодня конкретно!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 2 марта 2017, 22:17

      А я и не говорил, что плохая. Раз в 100 лет может выстрелить как "Лестер". А "Спартак" можно сравнивать по масштабу в лиге с МЮ, "Ливерпулем" или "Арсеналом".

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 2 марта 2017, 22:49

      Тогда Зенит -- Барселона, а ЦСКА -- Реал.
      Да, а Ростов --- Бавария!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 2 марта 2017, 23:29

      "Зенит" - "Ман. Сити" 100%. ЦСКА - "Челси", "Ростов" - "Тоттенхэм" с натяжкой.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 2 марта 2017, 23:40

      Ростов сейчас, в данный момент, может сильно удивить.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 2 марта 2017, 23:46

      Тогда останавливаемся на том, что "Спартак" - это "Ливерпуль", а "Ростов" пусть МЮ натягивает. ))) У нас в России классных команд меньше чем в АПЛ. "Арсенал" и МЮ не с кем сравнить в РФПЛ. Тула до Лондона не дотягивает. )

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 2 марта 2017, 23:59

      Кстати, Спартак с Ливерпулем красиво играл.
      1992 г. Костоломный матч.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 3 марта 2017, 00:12

      Когда в воротах полевой стоял в "Лужниках" последние минуты у "Ливера"?

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      Zeff > Супермачо 3 марта 2017, 00:54

      92 г. Москва 4:2

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      Zeff > Zeff 3 марта 2017, 00:58

      Тогда ЦСКА у Барсы выиграл 1:1 3:2, а Торпедо с Реалом хорошо сыграл 2:5 3:2.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 3 марта 2017, 00:59

      Именно этот матч. Дожали в концовке.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Супермачо 3 марта 2017, 01:04

      Я же смотрел игру. Ты что, такое не забывается!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 3 марта 2017, 01:06

      Можем когда захотим. И "Реал" и "Барселону" )))

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Zeff 3 марта 2017, 01:10

      Северной столице - спокойной ночи!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 марта 2017, 20:50

      Полностью согласен.

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