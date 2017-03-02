Карпин: «У «Спартака» есть все условия, чтобы стать чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о перспективах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Почему у Массимо Карреры получается в «Спартаке»? И надолго ли это?

– Не вижу пока причин, по которым у Карреры не должно получиться. В команде хороший подбор игроков и огромное общее желание наконец-то выиграть трофей.

– Смотрите ли вы контрольные игры «Спартака» на сборах?

– Нет. И незачем. Делать выводы по контрольным играм в корне неверно, это может делать только человек, который находится непосредственно внутри команды.

– Шансы сохранить первое место у «Спартака» есть?

– Конечно. С точки зрения очкового отрыва и игры. Да и конкуренты не особо усилились. Все это позволяет «Спартаку» стать чемпионом.

Напомним, Карпин дважды возглавлял «Спартак» – с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. На данный момент российский специалист является главным редактором футбольных трансляция на телеканале «Матч ТВ».