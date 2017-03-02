Глава Дагестана: «Республика не может финансово поддерживать «Анжи», но будет оказывать содействие»

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов рассказал о сотрудничестве с футбольным клубом «Анжи».

«Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов. Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли — смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы.

Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом — финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет.

Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию», — заявил Абдулатипов.

В декабре 2016-го года новым владельцем махачкалинского клуба стал Осман Кадиев.

Команда завершила первый круг чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.