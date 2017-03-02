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    Глава Дагестана: «Республика не может финансово поддерживать «Анжи», но будет оказывать содействие»

    Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов рассказал о сотрудничестве с футбольным клубом «Анжи».

    «Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов. Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли — смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы.

    Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом — финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет.

    Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию», — заявил Абдулатипов.

    В декабре 2016-го года новым владельцем махачкалинского клуба стал Осман Кадиев.

    Команда завершила первый круг чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Известия

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    02.03.2017 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      зиргай 3 марта 2017, 00:37

      и тут "свою лепту" в разрушение вносит!!!

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      Рейтинг: +20

      Saylor 2 марта 2017, 18:32

      Держится за место, наверно не так уж и много, этот, максимум следующий сезон в высшей лиги, потом во вторую спустится клуб 100%.......

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