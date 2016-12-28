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    Новым владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев

    ООО «Грандеко», в группу которого входило «Анжи», заключило соглашение о передаче клуба Осману Кадиеву. Структуры бывшего владельца команды гарантировали выплату всех долгов и исполнение обязательств махачкалинцев.

    Осман Кадиев выразил готовность развивать клуб и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Сообщается, что основной задачей функционера станет развитие дагестанского футбола.

    Источник: ФК «Анжи»

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    28.12.2016 23:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 декабря 2016, 10:39

      Керимов наигрался наконец, займись, что умеешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 29 декабря 2016, 08:56

      хоть какая-то ясность. Кадиев знает футбол. Будет праздник и на улице Анжи

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 декабря 2016, 07:53

      Керимову не хватило ума пойти по пути краснодара
      Потратили ,столько сколько Краснодар потратит за лет 30

      -1
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      Рейтинг: +1518

      Тазит > RamonCSKA 29 декабря 2016, 09:17

      Это тебе не хватает ума понять, что "Краснодар" и "Анжи" это совершенно разные истории...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      gennadiy 29 декабря 2016, 07:04

      Пошли на очередной...

      0
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      Рейтинг: +351

      zadira56 29 декабря 2016, 04:18

      Удачи Анжи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 29 декабря 2016, 02:30

      кто такой??

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 29 декабря 2016, 01:03

      чего совсем плохо в Анжи в очередной раз

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 29 декабря 2016, 00:56

      мужчина Осман

      0
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      Рейтинг: +34

      таптыж 29 декабря 2016, 00:48

      удачи клубу.....хорошо выступал в лиге Европы !!!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 29 декабря 2016, 00:16

      Керимов сдулся. Не потянул. Жаль.

      -1
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