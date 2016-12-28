Новым владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев

ООО «Грандеко», в группу которого входило «Анжи», заключило соглашение о передаче клуба Осману Кадиеву. Структуры бывшего владельца команды гарантировали выплату всех долгов и исполнение обязательств махачкалинцев.

Осман Кадиев выразил готовность развивать клуб и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Сообщается, что основной задачей функционера станет развитие дагестанского футбола.