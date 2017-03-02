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    Переговоры Зозули и «Райо Вальекано» снова зашли в тупик

    Украинский нападающий Роман Зозуля встретился с руководством «Райо Вальекано» в пригороде Мадрида. Она продлилась около трех часов. Но это не помогло договориться сторонам. На данный момент известно, что переговоры продолжатся позже, а сам футболист пока не сможет тренироваться в стане клуба.

    Напомним, ранее болельщики «Райо Вальекано» устроили очередную акцию протеста против возвращения Зозули в клуб, обвиняя его в нацистских взглядах. В среду также стало известно, что ФИФА разрешила игроку перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.

    Источник: Twitter

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    02.03.2017 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 марта 2017, 19:40

      достал уже..езжай в индонезию..

      0
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      Рейтинг: +10

      Манфрид 2 марта 2017, 16:13

      Хохол сам себе навредил

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    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 2 марта 2017, 09:57

      Испанцы хорошо помнят своего нациста - генералиссимуса Франко, зачем им чужой нацик Зозуля? Чемодан - вокзал - Киев!

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