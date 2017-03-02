Переговоры Зозули и «Райо Вальекано» снова зашли в тупик

достал уже..езжай в индонезию..
Украинский нападающий Роман Зозуля встретился с руководством «Райо Вальекано» в пригороде Мадрида. Она продлилась около трех часов. Но это не помогло договориться сторонам. На данный момент известно, что переговоры продолжатся позже, а сам футболист пока не сможет тренироваться в стане клуба.
Напомним, ранее болельщики «Райо Вальекано» устроили очередную акцию протеста против возвращения Зозули в клуб, обвиняя его в нацистских взглядах. В среду также стало известно, что ФИФА разрешила игроку перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.
Concluye la reunión entre Zozulya y el Rayo. No se entrenará con el equipo vallecano los próximos días. Continuarán las negociaciones. pic.twitter.com/0DUT1OYpd6— El Partidazo de COPE (@partidazocope) 1 марта 2017 г.